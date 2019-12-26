15 наград и лидерство в командном зачете на чемпионате по дзюдо

— 26 декабря 2019 —

Это был новогодний турнир по спортивной гимнастике, который состоялся 20-21 декабря в Бахмуте. В соревнованиях по программе многоборья выступали мальчики и девочки из Бахмута и Славянска нескольких возрастных групп (2009-2013 г.р.) по спортивным разрядам.

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