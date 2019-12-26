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Славянские гимнасты собрали урожай медалей в Бахмуте

Алексей Журавлев
26 декабря 2019 Просмотров: 77 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Это был новогодний турнир по спортивной гимнастике, который состоялся 20-21 декабря в Бахмуте. В соревнованиях по программе многоборья выступали мальчики и девочки из Бахмута и Славянска нескольких возрастных групп (2009-2013 г.р.) по спортивным разрядам.

Воспитанники коммунального учреждения «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» города Славянска отделения спортивной гимнастики завоевали полный комплект наград, завоевав 25 медалей.

Чемпионами турнира стали Арина Тищенко (ООШ №5), Анастасия Диброва (ООШ №9), Анастасия Старкова (ООШ №9), Мария Ищенко (ООШ №5), Вера Иванова (ООШ №1), Дамир Икбал (ООШ №15), Данил Мирошников (ООШ №11), Ярослав Удовенко (ООШ №1).

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Комментарии к статье «Славянские гимнасты собрали урожай медалей в Бахмуте»

Это был новогодний турнир по спортивной гимнастике, который состоялся 20-21 декабря в Бахмуте. В соревнованиях по программе многоборья выступали мальчики и девочки из Бахмута и Славянска нескольких возрастных групп (2009-2013 г.р.) по спортивным разрядам.

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