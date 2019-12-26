Роберт Левандовски - лучший бомбардир

В 2019 году польский форвард «Баварии» находится вне конкуренции. Левандовски давно перевалил за отметку в 50 голов, которой идущий вторым форвард «Барселоны» Лионель Месси достиг лишь в последнем матче «Барселоны» в этом календарном году. Отметим, что девять раз за последние десять лет Месси забивал не менее 50 мячей в течение года.

Лучшие бомбардиры 2019 года:

54 гола в 58 матчах: Роберт Левандовски («Бавария», сборная Польши)

50 голов в 58 матчах: Лионель Месси («Барселона», Аргентина)

44 гола в 49 матчах: Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция)

41 гол в 61 матче: Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия)

39 голов в 49 матчах: Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия)

Лучшие бомбардиры 2010-х:

2018: Лионель Месси («Барселона», Аргентина) - 51 гол в 54 матчах

2017: Гарри Кейн («Тоттенхэм», Англия) - 56 голов в 52 матчах

2016: Лионель Месси («Барселона», Аргентина) - 59 голов в 62 матчах

2015: Криштиану Роналду («Реал», Португалия) - 57 голов в 57 матчах

2014: Криштиану Роналду («Реал», Португалия) - 61 гол в 60 матчах

2013: Криштиану Роналду («Реал», Португалия) - 69 голов в 59 матчах

2012: Лионель Месси («Барселона», Аргентина) - 91 гол в 69 матчах

2011: Криштиану Роналду («Реал», Португалия) - 60 голов в 60 матчах

2010: Лионель Месси («Барселона», Аргентина) - 60 голов в 64 матчах