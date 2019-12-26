Успех «Ливерпуля» в Дохе, провал «Ювентус» в Эр-Рияде

Победитель Лиги чемпионов-2019 «Ливерпуль» выиграл международный трофей, став победителем клубного чемпионата мира, поединки которого с участием семи лучших команд континентов прошли с 11 по 21 декабря в Дохе (Катар).

Выступление на клубном чемпионате планеты «Ливерпуль» начал со стадии 1/2 финала. В полуфинале розыгрыша мерсисайдцы одолели «Монтеррей» из Мексики со счетом 2:1. Причем победный гол Роберто Фирмино забил уже в компенсированное арбитром время второго тайма.

В финале 21 декабря подопечные Юргена Клоппа встретились с бразильским «Фламенго». Исход противостояния был решен только в дополнительное время: на 99-й минуте игры отличился Фирмино. Примечательно, но лучшим игроком турнира был признан Мохаммед Салах, который отметился в двух матчах всего одним ассистом.

Что же касается статистики клубного чемпионата мира, то на счету европейских клубов 12 титулов: «МЮ», «Ливерпуль», «Милан», «Интер», «Бавария», «Реал» М – 4, «Барселона» - 3. Южноамериканские команды выигрывали трофей только четыре раза. Предшественник клубного ЧМ - Межконтинентальный кубок - европейские и южноамериканские команды выигрывали примерно поровну (13 - Южная Америка, 12 - Европа).

Нынешний триумф «Ливерпуля» 47-й трофей в истории мерсисайдцев – самого титулованного английского клуба. «МЮ» отстает на две «чашки».

Между тем, обладателем Суперкубка Италии стал римский «Лацио». Матч между «лациале» и «Ювентусом» состоялся 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Подопечные Симоне Индзаги обыграли фаворита поединка со счетом 3:1. Для «Лацио» это пятый титул Суперкубка Италии. У «Юве» осталось - 8.