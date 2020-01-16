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Эпопея с продолжением

Полный комплект наград славянских дзюдоистов

Алексей Журавлев
16 января 2020 Просмотров: 39 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

11-12 января в Бахмуте в спортивном комплексе «Металлург» на четырех татами проходил чемпионат Донецкой области по дзюдо среди кадетов U-18, а также юношей и девушек U-15 и  U-13, в котором принял участие 291 спортсмен.

Воспитанники славянской школы дзюдо завоевали на областном чемпионате 13 медалей:

1-е место – Михаил Гончаров, Кирилл Киян, Анна Савенко, Анна Зайцева, Алиса Малеваная;

2-е место – Никита Христенко, Назар Перепелица, Илья Петров, Богдан Пишняк;

3-е место – Артур Вяткин, Илья Келеберда, Назар Коломиец, Елизавета Карайченцева.

В общекомандном зачете чемпионата среди кадетов U-18 (соревнования были отборочными к национальному первенству – 29-31 января, Львов) сборная Славянска заняла 3-е место. Также следует добавить, что на нынешнем чемпионат Донецкой области впервые была использована компьютерная система «judoshiai». Она позволила легче ориентироваться в последовательности выступлений спортсменов, номерах ковров, цветах кимоно, а также ускорила проведение соревнований.

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Комментарии к статье «Полный комплект наград славянских дзюдоистов»

11-12 января в Бахмуте в спортивном комплексе «Металлург» на четырех татами проходил чемпионат Донецкой области по дзюдо среди кадетов U-18, а также юношей и девушек U-15 и  U-13, в котором принял участие 291 спортсмен.

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