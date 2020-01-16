Двойной медальный успех Кутелии и Ерещенко

12 января в Краматорске состоялся чемпионат Донецкой области по самбо среди юношей и юниоров.

Поединки турнира проходили в разделах боевое и спортивное самбо. Воспитанники славянского бойцовского клуба «Триада» Денис Кутелия (82 кг) и Сергей Ерещенко (82 кг) завоевали по две награды. Кутелия стал чемпионом в боевом разделе и серебряным призером – в спортивном. Ерещенко взял «золото» в спортивном разделе и серебряную медаль - в боевом. Оба спортсмена провели по три встречи в каждом разделе.

Теперь славянских самбистов ждет национальный чемпионат, который состоится 24-25 января в Сумах.