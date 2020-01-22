Ярослава Магучих взяла высоту 2,01 метра

«Золото» соревнований Ярослава, которая является действующей вице-чемпионкой мира по прыжкам в высоту, получила после успешной попытки на 1,99 метра. При этом Магучих решила и дальше штурмовать планку. И с третьего раза ей удалось перелететь через высоту 2,01 метра. И теперь это мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет в закрытом помещении. Лучшее достижение Магучих на открытом воздухе - 2.04 метра.

Алексей Демьянюк - известный украинский прыгун в высоту, участник ХХII Олимпийских Игр, обладатель лучшего результата сезона в 1981 году в мире, трагически погиб в 1999 году.