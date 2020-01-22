 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Эпопея с продолжением

Борячук стал партнером Гармаша в «Ризеспоре»

Алексей Журавлев
22 января 2020 Просмотров: 74 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Турецкий футбольный клуб «Ризеспор» представил двух очередных зимних новичков клуба – арендованного у «Спортинга» защитника Иванилду Фернандеша и форварда «Шахтера» Андрея Борячука.

Борячук будет выступать в «Ризеспоре» полтора ближайших сезона. Андрей – уже второй украинец, который перешел в этот турецкий клуб зимой. До него ряды «Ризеспора» на правах аренды пополнил хавбек киевского «Динамо» Денис Гармаш.

А мадридский «Реал» объявил о трансфере талантливого 18-летнего атакующего полузащитника «Фламенго» Рейньера Жезуса. Сумма трансфера составила 30 млн евро. Жесус подписал с Королевским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года.

Бразилец будет выступать за вторую команду «Реала» - «Кастилью». В минувшем сезоне Рейньер принял участие в 15 матчах в составе «Фламенго». На счету полузащитника 6 забитых мячей и 2 результативные передачи. Также в активе Рейньера 10 матчей за сборную Бразилии U-17, где он забил 5 мячей.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

22 января 2020

«Шахтер» и «Динамо» находятся в Белеке

Украинский женский квартет покинул корты Мельбурна

Хет-трики уик-энда: у Иммобиле - долгожданный, у Холанда – дебютный

Борячук стал партнером Гармаша в «Ризеспоре»

Ярослава Магучих взяла высоту 2,01 метра

16 января 2020

Двойной медальный успех Кутелии и Ерещенко

Полный комплект наград славянских дзюдоистов

Эпопея с продолжением

Какие врачи останутся в амбулатории №1, а кто перейдет на Артема

Почему возникли проблемы с выплатой субсидий

Переселенцев приглашают принять участие в конкурсе на распределение 10 квартир

Слава Комисаренко. Ближайший концерт в Харькове

Вопросы децентрализации: почему кратчайший путь между двумя точками - кривая

Зеленые зоны Славянска будут самыми дорогими в области

В Италии будут судить Алексея Азарова

В аварии под Святогорском один погибший, два пострадавших

Следствие окончено: дела «черных лесорубов» передали в суд

Зачем в Славянск приезжали послы Литвы, Латвии и Польши

В хирургии меняют сантехнику, а в ЦСО - оборудование

Где отдохнуть в мае

«Не переживай, ты еще  отыграешься».  Какие психологические приемы используют казино, чтобы вызывать у игроков зависимость

9 января 2020

Новогодняя Соборная

Матвей + Варвара: какие имена славянцы давали своим детям в 2019 году

В Славянске прибавилось матерей-героинь

Сколько бюджетных денег потратил Славянск в прошлом году

Лучшим спортсменам Славянска вручили денежные премии

В Славянске культивируются 40 видов спорта. Многие - бесплатно

Часовню семьи Залесских законсервировали до лучших времен

7 января 2020

Работоспособные ноутбуки европейского качества

26 декабря 2019

К Славянску присоединят Райгородок и Маяки. Святогорск - под вопросом

Электронные петиции: о чем просили жители города в 2019 году

Также в разделе

«Шахтер» и «Динамо» находятся в Белеке

— 22 января 2020 —

Начали подготовку ко второй части сезона футбольные клубы Украины.  Футболисты «Шахтера» и «Динамо» после прохождения медицинского осмотра сразу же отправились в Турцию – город Белек, где проведут первые учебно-тренировочные сборы.

Читать далее ⇒

Украинский женский квартет покинул корты Мельбурна

— 22 января 2020 —

В понедельник, 20 января, в Мельбурне стартовали матчи основной сетки открытого чемпионата по теннису. В одиночных встречах первого в нынешнем году турнира серии Большого шлема были заявлены пять представительниц Украины.

Читать далее ⇒

Хет-трики уик-энда: у Иммобиле - долгожданный, у Холанда – дебютный

— 22 января 2020 —

Несмотря на январь, поединки национальных чемпионатов в разгаре. В минувший уик-энд был зафиксировано немало ярких событий.

Читать далее ⇒

Ярослава Магучих взяла высоту 2,01 метра

— 22 января 2020 —

Удачно начала новый сезон Ярослава Магучих. 18-летняя украинская высотница стала победительницей мемориала Алексея Демьянюка во Львове 18 января с лучшим результатом сезона в мире.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Борячук стал партнером Гармаша в «Ризеспоре»»

Турецкий футбольный клуб «Ризеспор» представил двух очередных зимних новичков клуба – арендованного у «Спортинга» защитника Иванилду Фернандеша и форварда «Шахтера» Андрея Борячука.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Какие врачи останутся в амбулатории №1, а кто перейдет на Артема

Вопросы децентрализации: почему кратчайший путь между двумя точками - кривая

Зеленые зоны Славянска будут самыми дорогими в области

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Переселенцев приглашают принять участие в конкурсе на распределение 10 квартир

Слава Комисаренко. Ближайший концерт в Харькове

Зачем в Славянск приезжали послы Литвы, Латвии и Польши

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Италии будут судить Алексея Азарова

В аварии под Святогорском один погибший, два пострадавших

Следствие окончено: дела «черных лесорубов» передали в суд

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Почему возникли проблемы с выплатой субсидий

Сколько бюджетных денег потратил Славянск в прошлом году

Райсовет считает несправедливой структуру финансирования ЦРБ

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

«Не переживай, ты еще  отыграешься».  Какие психологические приемы используют казино, чтобы вызывать у игроков зависимость

Азартные игры: разбогатеть или обеднеть

Колизей - от итальянского colosso (огромный)

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

22 января 2020

«Шахтер» и «Динамо» находятся в Белеке

Украинский женский квартет покинул корты Мельбурна

Хет-трики уик-энда: у Иммобиле - долгожданный, у Холанда – дебютный

Борячук стал партнером Гармаша в «Ризеспоре»

Ярослава Магучих взяла высоту 2,01 метра

16 января 2020

Двойной медальный успех Кутелии и Ерещенко

Полный комплект наград славянских дзюдоистов

Эпопея с продолжением

Какие врачи останутся в амбулатории №1, а кто перейдет на Артема

Почему возникли проблемы с выплатой субсидий

Переселенцев приглашают принять участие в конкурсе на распределение 10 квартир

Слава Комисаренко. Ближайший концерт в Харькове

Вопросы децентрализации: почему кратчайший путь между двумя точками - кривая

Зеленые зоны Славянска будут самыми дорогими в области

В Италии будут судить Алексея Азарова

В аварии под Святогорском один погибший, два пострадавших

Следствие окончено: дела «черных лесорубов» передали в суд

Зачем в Славянск приезжали послы Литвы, Латвии и Польши

В хирургии меняют сантехнику, а в ЦСО - оборудование

Где отдохнуть в мае

«Не переживай, ты еще  отыграешься».  Какие психологические приемы используют казино, чтобы вызывать у игроков зависимость

9 января 2020

Новогодняя Соборная

Матвей + Варвара: какие имена славянцы давали своим детям в 2019 году

В Славянске прибавилось матерей-героинь

Сколько бюджетных денег потратил Славянск в прошлом году

Лучшим спортсменам Славянска вручили денежные премии

В Славянске культивируются 40 видов спорта. Многие - бесплатно

Часовню семьи Залесских законсервировали до лучших времен

7 января 2020

Работоспособные ноутбуки европейского качества

26 декабря 2019

К Славянску присоединят Райгородок и Маяки. Святогорск - под вопросом

Электронные петиции: о чем просили жители города в 2019 году

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top