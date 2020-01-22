Борячук стал партнером Гармаша в «Ризеспоре»

Турецкий футбольный клуб «Ризеспор» представил двух очередных зимних новичков клуба – арендованного у «Спортинга» защитника Иванилду Фернандеша и форварда «Шахтера» Андрея Борячука.

Борячук будет выступать в «Ризеспоре» полтора ближайших сезона. Андрей – уже второй украинец, который перешел в этот турецкий клуб зимой. До него ряды «Ризеспора» на правах аренды пополнил хавбек киевского «Динамо» Денис Гармаш.

А мадридский «Реал» объявил о трансфере талантливого 18-летнего атакующего полузащитника «Фламенго» Рейньера Жезуса. Сумма трансфера составила 30 млн евро. Жесус подписал с Королевским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года.

Бразилец будет выступать за вторую команду «Реала» - «Кастилью». В минувшем сезоне Рейньер принял участие в 15 матчах в составе «Фламенго». На счету полузащитника 6 забитых мячей и 2 результативные передачи. Также в активе Рейньера 10 матчей за сборную Бразилии U-17, где он забил 5 мячей.