Хет-трики уик-энда: у Иммобиле - долгожданный, у Холанда – дебютный

Так, продолжает радовать своей результативностью в нынешнем сезоне форвард римского «Лацио» Чиро Иммобиле. 29-летний «лациале» оформил хет-трик в ворота «Сампдории» (5:1). При этом Чиро забил три мяча впервые в матчах Серии А сезона 2019/2020, имея в своем активе уже 23 точных выстрела. А это лучший показатель среди всех бомбардиров топ-5 лиг континента.

«Лацио» (45 очков) с рекордной 11-ти матчевой победной серией находится на 3-м месте в турнирной таблице, отставая от «Интера» (47) и «Ювентуса» (51). В 20-м туре чемпионата Италии «Юве», благодаря дублю Криштиану Роналду переиграл «Парму» (2:1), а «Интер» неожиданно потерял очки во встрече с «Лечче» (1:1).

В зимнее трансферное окно норвежский форвард Эрлин Холанд перешел из «Зальцбурга» (Австрия) в дортмундскую «Боруссию» (Германия) и уже в первой же официальной игре в Бундеслиге продемонстрировал свои способности голеадора. Выйдя на замену в поединке против «Аусбурга» (5:3), Холанд записал на свой счет дебютный хет-трик в чемпионате Германии, который оформил всего за 23 минуты. Стоит добавить, что Холанд стал седьмым футболистом в истории Бундеслиги, забившим три мяча в первой же игре.

В центральном матче 23 тура чемпионата Англии «Ливерпуль» взял верх над «МЮ» (2:0). Для подопечных Юргена Клоппа это была 21 победа в 22 играх. «Ливерпуль» уверенно лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги, не пропуская при этом 10,5 часов.