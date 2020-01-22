Украинский женский квартет покинул корты Мельбурна

В понедельник, 20 января, в Мельбурне стартовали матчи основной сетки открытого чемпионата по теннису. В одиночных встречах первого в нынешнем году турнира серии Большого шлема были заявлены пять представительниц Украины.

В первом круге неудачи на кортах потерпели Леся Цуренко, Катерина Бондаренко и Катерина Козлова. Особенно обидно за поражение Бондаренко. Катерина убедительно взяла первый сет в поединке с представительницей Австралии Ариной Родионовой – 6:3. Во втором была очень близка к успеху: при счете 6:6 она была впереди на тай-брейке – 5:3. От общей победы ее отделяли два розыгрыша. К сожалению, Бондаренко проиграла тай-брейк – 5:7, а с ним и сет. В решающей третьей партии борьбы не получилось. Украинку ждало полное фиаско – 0:6.

Цуренко дала бой первой ракетке планеты Эшли Барти из Австралии. Леся выиграла первый сет – 7:5, однако в двух последующих сказался класс хозяйки кортов – 6:1, 6:1.

Вторая ракетки Украины и 21-й номер мировой классификации Даяна Ястремская уверенно записала себе в актив матч против Кайи Юван из Словении – 6:1, 6:1. Во втором круге 22 января 19-летняя Даяна имела все шансы на успех в противостоянии с экс-первой ракеткой мира Каролин Возняцки из Дании. В первом сете она была впереди 5:1, но затем уступила подряд шесть геймов – 5:7. С таким же счетом Ястремская проиграла и во второй партии – 5:7, хотя начала ее великолепно – с 3:0.

Стоит отметить, что 18 января Даяна Ястремская играла в финале турнира WTA в Аделаиде (Австралия) и потерпела неудачу во встрече с Эшли Барти – 2:6, 5:7.

Седьмой год подряд с победы на кортах Мельбурна стартовала Элина Свитолина. Первая ракетка Украины одолела представительницу Великобритании Кэти Бултер – 6:4, 7:5. Следующей соперницей Элины станет Лорен Дэвис из США, а матч состоится 23 января.