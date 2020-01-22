«Шахтер» и «Динамо» находятся в Белеке

Начали подготовку ко второй части сезона футбольные клубы Украины. Футболисты «Шахтера» и «Динамо» после прохождения медицинского осмотра сразу же отправились в Турцию – город Белек, где проведут первые учебно-тренировочные сборы.

Первыми в Белек прибыли подопечные Алексея Михайличенко. На первом турецком сборе, который продлится 28 января, у динамовцев помимо тренировочных занятий запланированы шесть контрольных спаррингов. Два вице-чемпионы Украины уже провели. В первом поединке года «Динамо» разошлось миром с «легией (Польша) – 1:1 (Цитаишвили), а во втором – одержало победу над «Нефтчи» (Азербайджан) – 2:1 (Миколенко, Русин).

«Шахтер» будет тренироваться в Белеке десять дней: с 20-го по 30-е января. С командой на берег турецкий отправились 28 футболистов. Сейчас команда проводит по две тренировки в день, а впереди еще три спарринга.