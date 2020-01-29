В Славянске состоялся турнир по шахматам «Белая ладья»

Традиционные состязание регионального уровня под названием «Белая ладья» среди учащихся общеобразовательных школ прошли с 23 по 26 января на базе клуба «Чигоринец» в центре детского и юношеского творчества, в которых приняли участие юные шахматисты из Славянска, Краматорска, Константиновки, Покровска, Доброполья и Николаевки.

Турнир был разделен на две части. Первая – командное первенство (3 юноши и 1 девушка) Славянска среди сборных общеобразовательных школ города, которое состоялось 23-24 января. По итогам 5 туров швейцарской системы чемпионом стала команда ООШ №12, набравшая стопроцентный результат – 20 и 20 возможных очков. Серебряным призером стала команда ООШ №10 (12 очков), бронзовым призером – ООШ 13 (10 очков).

25-26 января прошли личные соревнования, в которых принимали участие шахматисты из шести городов Донецкой области – вторая часть турнира «Белая ладья» (главный судья Николай Пархоменко). Общее количество участников – 77.

По итогам двухдневных баталий в турнире «А» (юноши и девушки уровня 1-3 взрослых разрядов) победителем стал Вадим Степанов (ООШ №12), набравший 8,5 из 9 возможных очков. В число призеров также вошли еще два славянских шахматиста – Андрей Доканев (ООШ №12, 7 очков) и Владимир Чумаков (ООШ №13, 6 очков).

Турнир «В» (юношеские разряды) выиграл Максим Гречко из Краматорска (8 очков), а турнир «С» (начинающие шахматисты) – Иван Степанов из Славянска.