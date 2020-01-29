Полный комплект наград и юниорский рекорд пловца Бухова

Украинские пловцы собрали медальный урожай на соревнованиях «Euro Meet» в Люксембурге. В их активе одиннадцать наград, из которых большая половина золотых.

Один из лидеров украинского плавания Михаил Романчук трижды поднимался на высшую ступень пьедестала почета. 23- летний Романчук выиграл заплывы на дистанциях 400, 800 и 1500 метров вольным стилем.

Дарья Зевина завоевала два «золота»: ей не было равных на дистанциях 100 и 200 метров на спине. А Андрей Говоров был лучшим на 50-метровке баттерфляем. Бронзовыми призерами соревнований стали Сершей Шевцов (100 м вольный стиль), Никита Коптелов (200 м брасс) и Игорь Трояновский (200 м баттерфляй).

Ну, и конечно, главным открытием баталий на водных дорожках Люксембурга смело можно назвать 17-летнего Владислава Бухова, который взял «серебро» на дистанции 50 метров баттерфляем и «бронзу» - на 50 метров вольным стилем. При этом Бухов установил новый мировой рекорд среди юниоров на 50 метров баттерфляем – 23,14 секунды.