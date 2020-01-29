|29 января 2020
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25-26 января в Курахово в спортивном комплексе «Олимпийский» проходил открытый чемпионат Донецкой области по кикбоксингу по версии WAKO среди детей, юношей, юниоров и взрослых, в котором приняли участие 311 спортсменов из 13 городов.
Славянский десант, составленный из воспитанников городской федерации бокса и кикбоксинга (тренер Владимир Рюмин), а также спортсменов БК «Триада» (тренеры Сергей Богович, Божена Мальцева) завоевали на областных соревнованиях 18 наград:
1-е место – Ярослав Ефимцев (свыше 91 кг, фулл, сотрудник славянского локомотивного депо, ФБиК), Андрей Репалов (36 кг, лайт), Михаил Маковицкий (36 кг, лайт), Арсен Казаков (78 кг, кик-лайт), Егор Прончаков (45 кг, кик-лайт), Артем Пономарев (67 кг, фулл), Алексей Горбенко (63 кг, лоу-кик, все – «Триада»);
2-е место – Александр Супрунов (40 кг, фулл, Николаевская ООШ №2, ФБиК), Степан Крыжановский (26 кг, лайт), Сергей Маковицкий (38 кг, кик-лайт), Дмитрий Журавлев (78 кг, кик-лайт), Артем Пономарев (67 кг, лоу-кик), Евгений Чернышев (63 кг, лоу-кик), Ярослав Поддубный (46 кг, кик-лайт), Давид Гуревич (57 кг, фулл), Александр Голубков (52 кг, кик-лайт, все – «Триада»);
3-е место – Данил Супрунов (свыше 54 кг, фулл, Николаевская ООШ №2, ФБиК), Владислав Середа (75 кг, фулл, «Триада»).
По итогам нынешнего чемпионата была сформирована команда Донецкой области для участия в национальных соревнованиях, которые состоятся 13-16 февраля в Броварах (Киевская область).
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Приветствую, гость! Вход
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• 45 наград дзюдоистов Славянска и 1-е место в командном зачете
• 18 медалей славянских кикбоксеров
• Полный комплект наград и юниорский рекорд пловца Бухова
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23 января 2020
• Что не так с «народной инициативой» по отзыву депутатов
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• Как будет выглядеть крепость Тор в «Шелковичном»
• «Шуба» для детской поликлиники подняла температуру в помещениях на 4 градуса
• Проект для детской областной больницы уже готов
• «Милитарка» – форма и сопутствующие товары военного назначения
• «Прозрачный офис» уже отремонтирован, но не обставлен
• ПРООН считает Славянск успешным городом
• В Славянске стартовал «Бюджет участия–2020»
• С марта инсульты будут лечить в клинической больнице
• В государственной стоматологии - новое оборудование
• На каких предприятиях будут отбывать наказание нарушители админкодекса
• Украина выплатила компенсацию Неле Штепе
• На выходных в Славянске произошло убийство
• В многоквартирном доме при пожаре погиб человек
• Огонь унес жизни еще двух славянцев
• Последняя казнь на гильотине
• Гигиена полости рта – эффективные средства
• Обслуживание автомобилей с ГБО
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• «Шахтер» и «Динамо» находятся в Белеке
• Украинский женский квартет покинул корты Мельбурна
• Хет-трики уик-энда: у Иммобиле - долгожданный, у Холанда – дебютный
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• Ярослава Магучих взяла высоту 2,01 метра
16 января 2020
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25-26 января в Курахово в спортивном комплексе «Олимпийский» проходил открытый чемпионат Донецкой области по кикбоксингу по версии WAKO среди детей, юношей, юниоров и взрослых, в котором приняли участие 311 спортсменов из 13 городов.