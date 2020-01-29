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Фотофакт

Эпопея с продолжением

18 медалей славянских кикбоксеров

Алексей Журавлев
29 января 2020 Просмотров: 70 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

25-26 января в Курахово в спортивном комплексе «Олимпийский» проходил открытый чемпионат Донецкой области по кикбоксингу по версии WAKO среди детей, юношей, юниоров и взрослых, в котором приняли участие 311 спортсменов из 13 городов.

Славянский десант, составленный из воспитанников городской федерации бокса и кикбоксинга (тренер Владимир Рюмин), а также спортсменов БК «Триада» (тренеры Сергей Богович, Божена Мальцева) завоевали на областных соревнованиях 18 наград:

1-е место – Ярослав Ефимцев (свыше 91 кг, фулл, сотрудник славянского локомотивного депо, ФБиК), Андрей Репалов (36 кг, лайт), Михаил Маковицкий (36 кг, лайт), Арсен Казаков (78 кг, кик-лайт), Егор Прончаков (45 кг, кик-лайт), Артем Пономарев (67 кг, фулл), Алексей Горбенко (63 кг, лоу-кик, все – «Триада»);

2-е место – Александр Супрунов (40 кг, фулл, Николаевская ООШ №2, ФБиК), Степан Крыжановский (26 кг, лайт), Сергей Маковицкий (38 кг, кик-лайт), Дмитрий Журавлев (78 кг, кик-лайт), Артем Пономарев (67 кг, лоу-кик), Евгений Чернышев (63 кг, лоу-кик), Ярослав Поддубный (46 кг, кик-лайт), Давид Гуревич (57 кг, фулл), Александр Голубков (52 кг, кик-лайт, все – «Триада»);

3-е место – Данил Супрунов (свыше 54 кг, фулл, Николаевская ООШ №2, ФБиК), Владислав Середа (75 кг, фулл, «Триада»).

По итогам нынешнего чемпионата была сформирована команда Донецкой области для участия в национальных соревнованиях, которые состоятся 13-16 февраля в Броварах (Киевская область).

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Комментарии к статье «18 медалей славянских кикбоксеров»

25-26 января в Курахово в спортивном комплексе «Олимпийский» проходил открытый чемпионат Донецкой области по кикбоксингу по версии WAKO среди детей, юношей, юниоров и взрослых, в котором приняли участие 311 спортсменов из 13 городов.

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