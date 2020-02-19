Славянские кикбоксеры четыре раза поднимались на пьедестал почета

13-16 февраля в Броварах (Киевская область) проходил открытый чемпионат Украины по кикбоксингу по версии WAKO среди детей, юношей и юниоров.

В соревнованиях приняли участие 975 спортсменов из 24 областей страны, а также команды гостей из Беларуси и Молдовы. Впечатляют медальные цифры сборной Донецкой области: 24 золотые, 36 серебряных и 26 бронзовых наград и 1-е место в общекомандном зачете.

Вклад в успешное выступление сборной Донецкой области внесли и славянские спортсмены – воспитанники БК «Триада» (тренеры Сергей Богович, Андрей Безуглый) и федерации бокса и кикбоксинга Славянска (тренер Владимир Рюмин). В их активе «золото» и бронзовый хет-трик.

1-е место – Артем Пономарев (63,5 кг, фулл-контакт, «Триада»);