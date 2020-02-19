В Киеве состоялся чемпионат Украины по рукопашному бою

|19 февраля 2020
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Поединки национальных соревнований по рукопашному бою среди школьников и Всеукраинский фестиваль «Будущий защитник Отечества» проходили в спортивном манеже Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного в столице Украины с 15 по 17 февраля и собрали более 500 спортсменов в возрасте от 10 до 15 лет.
В составе сборной Донецкой области на турнире выступали 28 спортсменов из Славянска, Мирнограда, Покровска, Мариуполя, Бахмута. Соревнованиях проходили на шести коврах в разделах легкий и дозированный контакты. На чемпионате «рукопашники» Донецкой области взяли 10 медалей, из которых три – представители Славянска. Серебряными призерами чемпионата Украины стали Данил Рыжов (65 кг) и Илья Лозовой (60 кг), «бронзу» соревнований выиграл Владислав Мазур (45 кг).
Подготовили славянских спортсменов к чемпионату Игорь Чечинов, Олег Лозовой, Данил Малеваный.
Следует отметить, что воспитанники СК «Беркут» Сергей Щербина и София Щербина получили награды за участие во Всеукраинском конкурсе на лучший рисунок «Будущий защитник Отечества».
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13 февраля 2020
• В краеведческом музее открылись две выставки - художественная и техническая
• Букмекерские конторы: как выбрать надежную компанию для ставок
• С 20 февраля за воду вновь придется платить больше
• Родителям славянских малышей придется больше платить «за садик»
• Амбулатории без очередей обещают славянцам уже нынешней весной
• Треть проекта - лучше, чем ничего: реконструкция бульвара Пушкина может начаться в 2020 году
• Почему январские платежки за тепло оказались больше декабрьских
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12 февраля 2020
• Непредсказуемый финал школьной волейбольной лиги среди девушек
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• Три победы и выход сборной Украины в плей-офф Мировой группы
• Соревнования по кикбоксингу и козацкому двобою
• Спортсмены клуба «Боец» привезли из Одессы 16 медалей
• «Де Трейдинг» сыграет с «Яско» в 1/4 финала Кубка Украины по футзалу
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Поединки национальных соревнований по рукопашному бою среди школьников и Всеукраинский фестиваль «Будущий защитник Отечества» проходили в спортивном манеже Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного в столице Украины с 15 по 17 февраля и собрали более 500 спортсменов в возрасте от 10 до 15 лет.