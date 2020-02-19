В Киеве состоялся чемпионат Украины по рукопашному бою

Поединки национальных соревнований по рукопашному бою среди школьников и Всеукраинский фестиваль «Будущий защитник Отечества» проходили в спортивном манеже Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного в столице Украины с 15 по 17 февраля и собрали более 500 спортсменов в возрасте от 10 до 15 лет.

В составе сборной Донецкой области на турнире выступали 28 спортсменов из Славянска, Мирнограда, Покровска, Мариуполя, Бахмута. Соревнованиях проходили на шести коврах в разделах легкий и дозированный контакты. На чемпионате «рукопашники» Донецкой области взяли 10 медалей, из которых три – представители Славянска. Серебряными призерами чемпионата Украины стали Данил Рыжов (65 кг) и Илья Лозовой (60 кг), «бронзу» соревнований выиграл Владислав Мазур (45 кг).

Подготовили славянских спортсменов к чемпионату Игорь Чечинов, Олег Лозовой, Данил Малеваный.

Следует отметить, что воспитанники СК «Беркут» Сергей Щербина и София Щербина получили награды за участие во Всеукраинском конкурсе на лучший рисунок «Будущий защитник Отечества».