Старт «Шахтера», дубль Холанда, наказание «МанСити»

|19 февраля 2020
|Просмотров: 77
|
20 февраля большой футбол возвращается в Украину. Чемпион страны донецкий «Шахтер» в Харькове на ОСК «Металлист» сыграет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики» из Лиссабона.
Начало игры в 19:55. Прямая трансляция поединка на телеканале «Футбол 1». Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Шотландии во главе с 41-летним Бобби Мэдденом. Кстати, во всех матчах плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги Европы, включая противостояние «Шахтера» и «Бенфики», активно будет использоваться система ВАР.
Между тем, еврокубковая кампания сезона 2019/2020 после зимнего перерыва возобновилась 18 февраля двумя встречами 1/8 финала Лиги чемпионов. В Мадриде местный «Атлетико» одержал победу с минимальным счетом (1:0) над действующем чемпионом турнира «Ливерпулем». При этом «матрасники» прервали «сухую» серию «Ливерпуля», длившуюся 379 минут, а сами мерсисайдцы в данной игре не нанесли ни одного удара в створ ворот хозяев.
В Дортмунде «Боруссия» взяла верх над «ПСЖ» - 2:1. Оба мяча, которые носят название «Istanbul-20» (ими будут играть все матчи плей-офф Лиги чемпионов, включая финал 30 мая в Стамбуле), в составе «Боруссии» в течение 8 минут забил норвежский форвард Эрлинг Холанд. Самое интересное, что первую часть нынешнего сезона 19-летний голеадор провел в составе «Зальцбурга» из Австрии. А уже в зимнее межсезонье сменил прописку и теперь выступает за клуб из Дортмунда. Результативность Холанда впечатляет. В дебютном розыгрыше Лиги чемпионов Эрлинг уже отличился 10 раз. В истории турнира это всего лишь пятый подобный случай. Самое интересное, что восемь голов Холанд забил в составе «Зальцбурга» и два – в составе «Боруссии»Д.
И здесь следует отметить, что впервые в истории Лиги чемпионов клубам разрешено заявить до трех новых игроков, даже если они в этом сезоне уже попадали в заявку другой команды.
За пределами футбольного поля серьезное наказание было предъявлено английскому клубу « Манчестер Сити». Действующий чемпион Англии был наказан УЕФА отстранением от участия в еврокубках в течение двух лет и оштрафован на 30 миллионов евро после того, как было установлено, что клуб ввел в заблуждение УЕФА. «Сити» допустили серьезные нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей, завышая спонсорские доходы в отчетах 2012-2016 годов. «Горожане» уже официально подтвердили, что намерены обжаловать вердикт УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS).
19 февраля 2020
• Матч памяти Брайанта, рекорд Джеймса, приз Леонарда
• Старт «Шахтера», дубль Холанда, наказание «МанСити»
• Юлия Ткач – трехкратная чемпионка Европы по вольной борьбе
• В Киеве состоялся чемпионат Украины по рукопашному бою
• Славянские кикбоксеры четыре раза поднимались на пьедестал почета
• Медали воспитанников «Киокушин Каратэ»
13 февраля 2020
• В краеведческом музее открылись две выставки - художественная и техническая
• Букмекерские конторы: как выбрать надежную компанию для ставок
• С 20 февраля за воду вновь придется платить больше
• Родителям славянских малышей придется больше платить «за садик»
• Амбулатории без очередей обещают славянцам уже нынешней весной
• Треть проекта - лучше, чем ничего: реконструкция бульвара Пушкина может начаться в 2020 году
• Почему январские платежки за тепло оказались больше декабрьских
• Когда объявлять карантин в школах
• Кто должен заниматься сосульками
• В горсовете нет согласия по поводу децентрализации
• Городская власть продолжит борьбу за ОТГ
• В Славянске собрали необходимые подписи за отзыв депутатов
• За что мэр уволил директора КАТП и почему потом передумал
• Брокеры и трейдеры на «Форекс»
• Общественный совет отзывает своего председателя
• Уже не консульство, еще не развивающий центр: что славянцы будут делать со старинным зданием
• Под Славянском нашли готовый к использованию гранатомет
12 февраля 2020
• Непредсказуемый финал школьной волейбольной лиги среди девушек
• Рекорды Дюплантиса и Бех-Романчук в Торуне
• Три победы и выход сборной Украины в плей-офф Мировой группы
• Соревнования по кикбоксингу и козацкому двобою
• Спортсмены клуба «Боец» привезли из Одессы 16 медалей
• «Де Трейдинг» сыграет с «Яско» в 1/4 финала Кубка Украины по футзалу
— 19 февраля 2020 —
За океаном в минувший уик-энд внимание было приковано к Чикаго, где состоялся 69-й по счету Матч всех звезд НБА.
— 19 февраля 2020 —
10-16 февраля в Риме (Италия) состоялся чемпионат Европы по борьбе, в ходе которого было разыграно 30 комплектов медалей. Сборная Украины вернулась из Вечного города с солидным медальным уловом, заняв 4-е место в общекомандном зачете.
— 19 февраля 2020 —
Поединки национальных соревнований по рукопашному бою среди школьников и Всеукраинский фестиваль «Будущий защитник Отечества» проходили в спортивном манеже Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного в столице Украины с 15 по 17 февраля и собрали более 500 спортсменов в возрасте от 10 до 15 лет.
— 19 февраля 2020 —
13-16 февраля в Броварах (Киевская область) проходил открытый чемпионат Украины по кикбоксингу по версии WAKO среди детей, юношей и юниоров.
Приветствую, гость! Вход
19 февраля 2020
• Матч памяти Брайанта, рекорд Джеймса, приз Леонарда
• Старт «Шахтера», дубль Холанда, наказание «МанСити»
• Юлия Ткач – трехкратная чемпионка Европы по вольной борьбе
• В Киеве состоялся чемпионат Украины по рукопашному бою
• Славянские кикбоксеры четыре раза поднимались на пьедестал почета
• Медали воспитанников «Киокушин Каратэ»
13 февраля 2020
• В краеведческом музее открылись две выставки - художественная и техническая
• Букмекерские конторы: как выбрать надежную компанию для ставок
• С 20 февраля за воду вновь придется платить больше
• Родителям славянских малышей придется больше платить «за садик»
• Амбулатории без очередей обещают славянцам уже нынешней весной
• Треть проекта - лучше, чем ничего: реконструкция бульвара Пушкина может начаться в 2020 году
• Почему январские платежки за тепло оказались больше декабрьских
• Когда объявлять карантин в школах
• Кто должен заниматься сосульками
• В горсовете нет согласия по поводу децентрализации
• Городская власть продолжит борьбу за ОТГ
• В Славянске собрали необходимые подписи за отзыв депутатов
• За что мэр уволил директора КАТП и почему потом передумал
• Брокеры и трейдеры на «Форекс»
• Общественный совет отзывает своего председателя
• Уже не консульство, еще не развивающий центр: что славянцы будут делать со старинным зданием
• Под Славянском нашли готовый к использованию гранатомет
12 февраля 2020
• Непредсказуемый финал школьной волейбольной лиги среди девушек
• Рекорды Дюплантиса и Бех-Романчук в Торуне
• Три победы и выход сборной Украины в плей-офф Мировой группы
• Соревнования по кикбоксингу и козацкому двобою
• Спортсмены клуба «Боец» привезли из Одессы 16 медалей
• «Де Трейдинг» сыграет с «Яско» в 1/4 финала Кубка Украины по футзалу
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Старт «Шахтера», дубль Холанда, наказание «МанСити» »
20 февраля большой футбол возвращается в Украину. Чемпион страны донецкий «Шахтер» в Харькове на ОСК «Металлист» сыграет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики» из Лиссабона.