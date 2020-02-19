Старт «Шахтера», дубль Холанда, наказание «МанСити»

20 февраля большой футбол возвращается в Украину. Чемпион страны донецкий «Шахтер» в Харькове на ОСК «Металлист» сыграет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики» из Лиссабона.

Начало игры в 19:55. Прямая трансляция поединка на телеканале «Футбол 1». Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Шотландии во главе с 41-летним Бобби Мэдденом. Кстати, во всех матчах плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги Европы, включая противостояние «Шахтера» и «Бенфики», активно будет использоваться система ВАР.

Между тем, еврокубковая кампания сезона 2019/2020 после зимнего перерыва возобновилась 18 февраля двумя встречами 1/8 финала Лиги чемпионов. В Мадриде местный «Атлетико» одержал победу с минимальным счетом (1:0) над действующем чемпионом турнира «Ливерпулем». При этом «матрасники» прервали «сухую» серию «Ливерпуля», длившуюся 379 минут, а сами мерсисайдцы в данной игре не нанесли ни одного удара в створ ворот хозяев.

В Дортмунде «Боруссия» взяла верх над «ПСЖ» - 2:1. Оба мяча, которые носят название «Istanbul-20» (ими будут играть все матчи плей-офф Лиги чемпионов, включая финал 30 мая в Стамбуле), в составе «Боруссии» в течение 8 минут забил норвежский форвард Эрлинг Холанд. Самое интересное, что первую часть нынешнего сезона 19-летний голеадор провел в составе «Зальцбурга» из Австрии. А уже в зимнее межсезонье сменил прописку и теперь выступает за клуб из Дортмунда. Результативность Холанда впечатляет. В дебютном розыгрыше Лиги чемпионов Эрлинг уже отличился 10 раз. В истории турнира это всего лишь пятый подобный случай. Самое интересное, что восемь голов Холанд забил в составе «Зальцбурга» и два – в составе «Боруссии»Д.

И здесь следует отметить, что впервые в истории Лиги чемпионов клубам разрешено заявить до трех новых игроков, даже если они в этом сезоне уже попадали в заявку другой команды.

За пределами футбольного поля серьезное наказание было предъявлено английскому клубу « Манчестер Сити». Действующий чемпион Англии был наказан УЕФА отстранением от участия в еврокубках в течение двух лет и оштрафован на 30 миллионов евро после того, как было установлено, что клуб ввел в заблуждение УЕФА. «Сити» допустили серьезные нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей, завышая спонсорские доходы в отчетах 2012-2016 годов. «Горожане» уже официально подтвердили, что намерены обжаловать вердикт УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS).