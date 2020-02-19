 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Собирательный образ

Старт «Шахтера», дубль Холанда, наказание «МанСити»

Алексей Журавлев
19 февраля 2020 Просмотров: 77 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
В первых 100 матчах карьеры Эрлинг Холанд забил 60 голов, оформив при этом восемь хет-триков. Холанд был признан лучшим игроком поединка «Боруссия»Д – «ПСЖ». А в игре «Атлетико» - «Ливерпуль» аналогичного звания удостоился бразильский защитник «матрасников» Ренан Лоди.

20 февраля большой футбол возвращается в Украину. Чемпион страны донецкий «Шахтер» в Харькове на ОСК «Металлист» сыграет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики» из Лиссабона.

Начало игры в 19:55. Прямая трансляция поединка на телеканале «Футбол 1». Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Шотландии во главе с 41-летним Бобби Мэдденом. Кстати, во всех матчах плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги Европы, включая противостояние «Шахтера» и «Бенфики», активно будет использоваться система ВАР.

Между тем, еврокубковая кампания сезона 2019/2020 после зимнего перерыва возобновилась 18 февраля двумя встречами 1/8 финала Лиги чемпионов. В Мадриде местный «Атлетико» одержал победу с минимальным счетом (1:0) над действующем чемпионом турнира «Ливерпулем». При этом «матрасники» прервали «сухую» серию «Ливерпуля», длившуюся 379 минут, а сами мерсисайдцы в данной игре не нанесли ни одного удара в створ ворот хозяев.

В Дортмунде «Боруссия» взяла верх над «ПСЖ» - 2:1. Оба мяча, которые носят название «Istanbul-20» (ими будут играть все матчи плей-офф Лиги чемпионов, включая финал 30 мая в Стамбуле),  в составе «Боруссии» в течение 8 минут забил норвежский форвард Эрлинг Холанд. Самое интересное, что первую часть нынешнего сезона 19-летний голеадор провел в составе «Зальцбурга» из Австрии. А уже в зимнее межсезонье сменил прописку и теперь выступает за клуб из Дортмунда. Результативность Холанда впечатляет. В дебютном розыгрыше Лиги чемпионов Эрлинг уже отличился 10 раз. В истории турнира это всего лишь пятый подобный случай. Самое интересное, что восемь голов Холанд забил в составе «Зальцбурга» и два – в составе «Боруссии»Д.

И здесь следует отметить, что впервые в истории Лиги чемпионов клубам разрешено заявить до трех новых игроков, даже если они в этом сезоне уже попадали в заявку другой команды.

За пределами футбольного поля серьезное наказание было предъявлено английскому клубу « Манчестер Сити». Действующий чемпион Англии был наказан УЕФА отстранением от участия в еврокубках в течение двух лет и оштрафован на 30 миллионов евро после того, как было установлено, что клуб ввел в заблуждение УЕФА. «Сити» допустили серьезные нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей, завышая спонсорские доходы в отчетах 2012-2016 годов. «Горожане» уже официально подтвердили, что намерены обжаловать вердикт УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

19 февраля 2020

Матч памяти Брайанта, рекорд Джеймса, приз Леонарда

Старт «Шахтера», дубль Холанда, наказание «МанСити»

Юлия Ткач – трехкратная чемпионка Европы по вольной борьбе

В Киеве состоялся чемпионат Украины по рукопашному бою

Славянские кикбоксеры четыре раза поднимались на пьедестал почета

Медали воспитанников «Киокушин Каратэ»

13 февраля 2020

Собирательный образ

В краеведческом музее открылись две выставки - художественная и техническая

Букмекерские конторы: как выбрать надежную компанию для ставок

С 20 февраля за воду вновь придется платить больше

Родителям славянских малышей придется больше платить «за садик»

Амбулатории без очередей обещают славянцам уже нынешней весной

Треть проекта - лучше, чем ничего: реконструкция бульвара Пушкина может начаться в 2020 году

Почему январские платежки за тепло оказались больше декабрьских

Когда объявлять карантин в школах

Кто должен заниматься сосульками

В горсовете нет согласия по поводу децентрализации

Городская власть продолжит борьбу за ОТГ

В Славянске собрали необходимые подписи за отзыв депутатов

За что мэр уволил директора КАТП и почему потом передумал

Брокеры и трейдеры на «Форекс»

Общественный совет отзывает своего председателя

Уже не консульство, еще не развивающий центр: что славянцы будут делать со старинным зданием

Под Славянском нашли готовый к использованию гранатомет

Почем Соединенные Штаты

12 февраля 2020

Непредсказуемый финал школьной волейбольной лиги среди девушек

Рекорды Дюплантиса и Бех-Романчук в Торуне

Три победы и выход сборной Украины в плей-офф Мировой группы

Соревнования по кикбоксингу и козацкому двобою

Спортсмены клуба «Боец» привезли из Одессы 16 медалей

«Де Трейдинг» сыграет с «Яско» в 1/4 финала Кубка Украины по футзалу

Также в разделе

Матч памяти Брайанта, рекорд Джеймса, приз Леонарда

— 19 февраля 2020 —

За океаном в минувший уик-энд внимание было приковано к Чикаго, где состоялся 69-й по счету Матч всех звезд НБА.

Читать далее ⇒

Юлия Ткач – трехкратная чемпионка Европы по вольной борьбе

— 19 февраля 2020 —

10-16 февраля в Риме (Италия) состоялся чемпионат Европы по борьбе, в ходе которого было разыграно 30 комплектов медалей. Сборная Украины вернулась из Вечного города с солидным медальным уловом, заняв 4-е место в общекомандном зачете.

Читать далее ⇒

В Киеве состоялся чемпионат Украины по рукопашному бою

— 19 февраля 2020 —

Поединки национальных соревнований по рукопашному бою среди школьников  и Всеукраинский фестиваль «Будущий защитник Отечества» проходили в спортивном манеже Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного в столице Украины с 15 по 17 февраля и собрали более 500 спортсменов в возрасте от 10 до 15 лет.

Читать далее ⇒

Славянские кикбоксеры четыре раза поднимались на пьедестал почета

— 19 февраля 2020 —

13-16 февраля в Броварах (Киевская область) проходил открытый чемпионат Украины по кикбоксингу по версии WAKO среди детей, юношей и юниоров.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Старт «Шахтера», дубль Холанда, наказание «МанСити» »

20 февраля большой футбол возвращается в Украину. Чемпион страны донецкий «Шахтер» в Харькове на ОСК «Металлист» сыграет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики» из Лиссабона.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Треть проекта - лучше, чем ничего: реконструкция бульвара Пушкина может начаться в 2020 году

Кто должен заниматься сосульками

В горсовете нет согласия по поводу децентрализации

Все материалы рубрики ⇒

Общество

В краеведческом музее открылись две выставки - художественная и техническая

Букмекерские конторы: как выбрать надежную компанию для ставок

Амбулатории без очередей обещают славянцам уже нынешней весной

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Под Славянском нашли готовый к использованию гранатомет

Дело Виктора Воропаева передано в суд

Дело «лжеминера» из Славянска передали в суд

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

С 20 февраля за воду вновь придется платить больше

Родителям славянских малышей придется больше платить «за садик»

Почему январские платежки за тепло оказались больше декабрьских

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

19 февраля 2020

Матч памяти Брайанта, рекорд Джеймса, приз Леонарда

Старт «Шахтера», дубль Холанда, наказание «МанСити»

Юлия Ткач – трехкратная чемпионка Европы по вольной борьбе

В Киеве состоялся чемпионат Украины по рукопашному бою

Славянские кикбоксеры четыре раза поднимались на пьедестал почета

Медали воспитанников «Киокушин Каратэ»

13 февраля 2020

Собирательный образ

В краеведческом музее открылись две выставки - художественная и техническая

Букмекерские конторы: как выбрать надежную компанию для ставок

С 20 февраля за воду вновь придется платить больше

Родителям славянских малышей придется больше платить «за садик»

Амбулатории без очередей обещают славянцам уже нынешней весной

Треть проекта - лучше, чем ничего: реконструкция бульвара Пушкина может начаться в 2020 году

Почему январские платежки за тепло оказались больше декабрьских

Когда объявлять карантин в школах

Кто должен заниматься сосульками

В горсовете нет согласия по поводу децентрализации

Городская власть продолжит борьбу за ОТГ

В Славянске собрали необходимые подписи за отзыв депутатов

За что мэр уволил директора КАТП и почему потом передумал

Брокеры и трейдеры на «Форекс»

Общественный совет отзывает своего председателя

Уже не консульство, еще не развивающий центр: что славянцы будут делать со старинным зданием

Под Славянском нашли готовый к использованию гранатомет

Почем Соединенные Штаты

12 февраля 2020

Непредсказуемый финал школьной волейбольной лиги среди девушек

Рекорды Дюплантиса и Бех-Романчук в Торуне

Три победы и выход сборной Украины в плей-офф Мировой группы

Соревнования по кикбоксингу и козацкому двобою

Спортсмены клуба «Боец» привезли из Одессы 16 медалей

«Де Трейдинг» сыграет с «Яско» в 1/4 финала Кубка Украины по футзалу

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top