Матч памяти Брайанта, рекорд Джеймса, приз Леонарда

За океаном в минувший уик-энд внимание было приковано к Чикаго, где состоялся 69-й по счету Матч всех звезд НБА.

На баскетбольной площадке встретились команды Леброна Джеймса и Янниса Адетокумбо. Одни из лучших действующих баскетболистов планеты сформировали собственные команд из игроков Лиги. Со счетом 157:155 (41:53, 51:30, 41:41, 22:33) победу одержала команда Джеймса, который набрал в игре 23 очка и в рекордный 16-й раз вышел в стартовой пятерке на Матч всех звезд НБА. При ‘том MVP поединка имени Коби Брайанта удостоился партнер Леброна по команде Кавай Леонард с показателями в 30 очков и 7 подборов.

Сам матч проходил в необычном формате в честь погибшего в конце января 41-летнего Коби Брайанта и его дочери Джианне. Каждая из четвертей начиналась со счета 0:0, а их концовке к счету победителя приплюсовывалось 24 очка - номер, под которым играл Брайант.

Каждая из первых трех четвертей продолжительностью 12 минут считалась как отдельный поединок и начиналась со счета 0:0. Заключительная четверть игралась без учета времени. По окончании третьей четверти подсчитывались суммарные очки команд. Ориентиром служил лучший показатель одного из коллективов, к которому необходимо было добавить цифру 24 - в честь игрового номера Коби Брайанта. Исходя из результатов трех четвертей данного сражения, победителю необходимо было набрать 157 очков, что в итоге и сделала команда Леброна Джеймса.

А начинался уик-энд в пятницу, 14 марта, с матча восходящих звезд – новичков ассоциации, в котором сборная США победила сборную мира – 151:131. В этой встрече в составе команды мира принял участие украинский защитник «Детройт Пистонс» Святослав Михайлюк, набравший 6 очков.

В субботу, 15-го числа были проведены традиционные конкурсы. Так, победу в конкурсе слэм-данков (броски сверху) одержал форвард «Майами» Деррик Джонс, в конкурсе трехочковых бросков победителем стал защитник «Сакраменто» Бадди Хилд, а в конкурсе умений (соревнование по скорости мяча, точности броска и передачи) победа досталась центровому «Майами» Бэму Адебайо.