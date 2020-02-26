Славянские кикбоксеры завоевали семь наград

22-23 февраля в Бахмуте проходил открытый чемпионат Донецкой области по кикбоксингу по версии WAKO среди юниоров (2002-2003 г.р.) и взрослых, а также открытый чемпионат областной ДЮСШ среди детей, юношей и юниоров (2004-2013 г.р.).

В двух турнирах приняли участие 173 спортсмена из 13 городов Донецкой области, а также команда гостей из Чугуева (Харьковская область).

Славянск на соревнованиях представляли воспитанника бойцовского клуба «Триада» (тренеры Андрей Безуглый, Сергей Богович) и федерации бокса и кикбоксинга (тренер Владимир Рюмин). По итогам выступлений на чемпионатах они выиграли семь медалей:

1-е место – Ярослав Ефимцев (свыше 91 кг, фулл-контакт, сотрудник локомотивного депо), Сергей Богданов (71 кг, фулл-контакт, в/ч 3035 НГУ), Денис Овчаренко (69 кг, лай-контакт, Святогорская ООШ, все – ФбиК), Степан Крыжановский (25 кг, лайт-контакт), Михаил Андреевский (37 кг, лайт-контакт, оба – «Триада»);

2-е место - Егор Задорожный Егор (28 кг, кик-лайт, «Триада»);