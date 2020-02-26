 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Парковочный коллапс

Славянские кикбоксеры завоевали семь наград

Алексей Журавлев
26 февраля 2020 Просмотров: 70 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

22-23 февраля в Бахмуте проходил открытый чемпионат Донецкой области по кикбоксингу по версии WAKO среди юниоров (2002-2003 г.р.) и взрослых, а также открытый чемпионат областной ДЮСШ среди детей, юношей и юниоров (2004-2013 г.р.).

В двух турнирах приняли участие 173 спортсмена из 13 городов Донецкой области, а также команда гостей из Чугуева (Харьковская область). 

Славянск на соревнованиях представляли воспитанника бойцовского клуба «Триада» (тренеры Андрей Безуглый, Сергей Богович) и федерации бокса и кикбоксинга (тренер Владимир Рюмин). По итогам выступлений на чемпионатах они выиграли семь медалей:

1-е место – Ярослав Ефимцев (свыше 91 кг, фулл-контакт, сотрудник локомотивного депо), Сергей Богданов (71 кг, фулл-контакт, в/ч 3035 НГУ), Денис Овчаренко (69 кг, лай-контакт, Святогорская ООШ, все – ФбиК), Степан Крыжановский (25 кг, лайт-контакт), Михаил Андреевский (37 кг, лайт-контакт, оба – «Триада»);

2-е место - Егор Задорожный Егор (28 кг, кик-лайт, «Триада»);

3-е место – Андрей Репалов (37 кг, лайт-контакт, «Триада»).

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

26 февраля 2020

Славянские кикбоксеры завоевали семь наград

23 февраля 2020

Что нового появится на рынке смартфонов

20 февраля 2020

Парковочный коллапс

Когда славянские школьники выйдут на занятия - пока неизвестно

Успеет ли Славянск спасти курорт: люди готовы патрулировать территорию

Двух славянских депутатов уже отозвали. Кто на очереди?

Как правильно выбирать для покупки б/у автомобиль

В Славянске начали распределять временное жилье для переселенцев

Как славянцы будут добираться до «Прозрачного офиса»

Что откроют в помещении УСЗН

Ливневки в центре не справляются с подтоплением

Явление Штепы народу: чем завершилась депутатская комиссия по передаче техники

Мэр больше не хочет «уходить от конфликта»

Заместитель мэра Андрей Рубан подал в отставку

Вода камень точит: чем эко-активисты могут помочь городу

В Сидорово вместо школы будет областной реабцентр

Славянск присоединится к проекту «Озеленение Украины»

Неле Штепе вновь не смогли избрать меру пресечения

Ремонт детского дома «Тополек» снова откладывается - до решения суда

В ожидании суда парень ограбил киоск в центре Славянска

Полицейские предотвратили кражу кабеля из ДК

19 февраля 2020

Матч памяти Брайанта, рекорд Джеймса, приз Леонарда

Старт «Шахтера», дубль Холанда, наказание «МанСити»

Юлия Ткач – трехкратная чемпионка Европы по вольной борьбе

В Киеве состоялся чемпионат Украины по рукопашному бою

Славянские кикбоксеры четыре раза поднимались на пьедестал почета

Медали воспитанников «Киокушин Каратэ»

13 февраля 2020

Собирательный образ

В краеведческом музее открылись две выставки - художественная и техническая

Букмекерские конторы: как выбрать надежную компанию для ставок

С 20 февраля за воду вновь придется платить больше

Также в разделе

Матч памяти Брайанта, рекорд Джеймса, приз Леонарда

— 19 февраля 2020 —

За океаном в минувший уик-энд внимание было приковано к Чикаго, где состоялся 69-й по счету Матч всех звезд НБА.

Читать далее ⇒

Старт «Шахтера», дубль Холанда, наказание «МанСити»

— 19 февраля 2020 —

20 февраля большой футбол возвращается в Украину. Чемпион страны донецкий «Шахтер» в Харькове на ОСК «Металлист» сыграет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики» из Лиссабона.

Читать далее ⇒

Юлия Ткач – трехкратная чемпионка Европы по вольной борьбе

— 19 февраля 2020 —

10-16 февраля в Риме (Италия) состоялся чемпионат Европы по борьбе, в ходе которого было разыграно 30 комплектов медалей. Сборная Украины вернулась из Вечного города с солидным медальным уловом, заняв 4-е место в общекомандном зачете.

Читать далее ⇒

В Киеве состоялся чемпионат Украины по рукопашному бою

— 19 февраля 2020 —

Поединки национальных соревнований по рукопашному бою среди школьников  и Всеукраинский фестиваль «Будущий защитник Отечества» проходили в спортивном манеже Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного в столице Украины с 15 по 17 февраля и собрали более 500 спортсменов в возрасте от 10 до 15 лет.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Славянские кикбоксеры завоевали семь наград»

22-23 февраля в Бахмуте проходил открытый чемпионат Донецкой области по кикбоксингу по версии WAKO среди юниоров (2002-2003 г.р.) и взрослых, а также открытый чемпионат областной ДЮСШ среди детей, юношей и юниоров (2004-2013 г.р.).

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Успеет ли Славянск спасти курорт: люди готовы патрулировать территорию

В Славянске начали распределять временное жилье для переселенцев

Как славянцы будут добираться до «Прозрачного офиса»

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Что нового появится на рынке смартфонов

Когда славянские школьники выйдут на занятия - пока неизвестно

Двух славянских депутатов уже отозвали. Кто на очереди?

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Неле Штепе вновь не смогли избрать меру пресечения

Ремонт детского дома «Тополек» снова откладывается - до решения суда

В ожидании суда парень ограбил киоск в центре Славянска

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

С 20 февраля за воду вновь придется платить больше

Родителям славянских малышей придется больше платить «за садик»

Почему январские платежки за тепло оказались больше декабрьских

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

26 февраля 2020

Славянские кикбоксеры завоевали семь наград

23 февраля 2020

Что нового появится на рынке смартфонов

20 февраля 2020

Парковочный коллапс

Когда славянские школьники выйдут на занятия - пока неизвестно

Успеет ли Славянск спасти курорт: люди готовы патрулировать территорию

Двух славянских депутатов уже отозвали. Кто на очереди?

Как правильно выбирать для покупки б/у автомобиль

В Славянске начали распределять временное жилье для переселенцев

Как славянцы будут добираться до «Прозрачного офиса»

Что откроют в помещении УСЗН

Ливневки в центре не справляются с подтоплением

Явление Штепы народу: чем завершилась депутатская комиссия по передаче техники

Мэр больше не хочет «уходить от конфликта»

Заместитель мэра Андрей Рубан подал в отставку

Вода камень точит: чем эко-активисты могут помочь городу

В Сидорово вместо школы будет областной реабцентр

Славянск присоединится к проекту «Озеленение Украины»

Неле Штепе вновь не смогли избрать меру пресечения

Ремонт детского дома «Тополек» снова откладывается - до решения суда

В ожидании суда парень ограбил киоск в центре Славянска

Полицейские предотвратили кражу кабеля из ДК

19 февраля 2020

Матч памяти Брайанта, рекорд Джеймса, приз Леонарда

Старт «Шахтера», дубль Холанда, наказание «МанСити»

Юлия Ткач – трехкратная чемпионка Европы по вольной борьбе

В Киеве состоялся чемпионат Украины по рукопашному бою

Славянские кикбоксеры четыре раза поднимались на пьедестал почета

Медали воспитанников «Киокушин Каратэ»

13 февраля 2020

Собирательный образ

В краеведческом музее открылись две выставки - художественная и техническая

Букмекерские конторы: как выбрать надежную компанию для ставок

С 20 февраля за воду вновь придется платить больше

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top