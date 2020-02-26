«Детская лига дзюдо» в Харькове, «Киевская весна» в Киеве

Новыми победами и достижениями порадовали воспитанники славянской школы дзюдо. На первом этапе «Детской лиги дзюдо», который состоялся 15 февраля в Харькове, славянские юноши помогли сборной Донецкой области занять призовое 2-е место.

«Детская лига дзюдо» - серия командных турниров среди юношей (2007-2008, 2009-2010 г.р.), в которых принимают участие сборные регионов страны. Команда юношей Донецкой области выступала на соревнованиях в старшей возрастной группе (U-14) и завоевала серебряные награды. В активе дзюдоистов Донецкой области командные победы над соперниками СК «Дзюдо мастер» (Киев), Харьков-1, Харьков-2. И только в финале – поражение со счетом 3:4 от киевской команды «Юный спартаковец».

В составе сборной Донецкой области на татами выступали четыре славянских дзюдоиста – Никита Христенко (42 кг), Кирилл Киян (50 кг), Дмитрий Коробкин (55 кг), Богдан Пишняк (свыше 55 кг). Стоит добавить, что второй этап «Детской лиги дзюдо» вновь пройдет в Харькове в мае нынешнего года.

22 февраля в столице Украины в легкоатлетическом манеже на шести татами прошел открытый Всеукраинский турнир «Киевская весна», в котором приняли участие 966 дзюдоистов из Литвы , Грузии, Беларуси, Молдовы, Нидерландов, Румынии, Швеции и Украины.

Воспитанники славянской школы дзюдо трижды поднимались на пьедестал почета престижных соревнований:

1-е место – Анна Зайцева (52 кг, ООШ №4)