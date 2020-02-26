Кубок области по каратэ

|26 февраля 2020
|Просмотров: 48
|
22 февраля в Славянске прошел Кубок Донецкого областного отделения УККА по каратэ Киокушинкайкан в разделе «ката».
В турнире приняли участие команды из Славянска, Краматорска, Угледара и пгт. Очеретино. В активе воспитанников славянского городского СК «Киокушин Каратэ» (тренеры Евгений Запара, Юрий Сотников) девять призовых мест:
1-е место – Дарья Шитикова, Валерия Скуратова;
2-е место – Кирилл Федь, Валерий Леваков;
3-е место – Вадим Гончаров, Даниил Луценко, Матвей Головацкий, Дмитрий Алексеев, Виолетта Литвинова.
26 февраля 2020
• Соревнования по рукопашному бою и самбо
• Минимальное преимущество «Шахтера»
• Воспитанники БК «Триада» собрали полный комплект наград
• «Детская лига дзюдо» в Харькове, «Киевская весна» в Киеве
• Славянские кикбоксеры завоевали семь наград
23 февраля 2020
• Что нового появится на рынке смартфонов
20 февраля 2020
• Когда славянские школьники выйдут на занятия - пока неизвестно
• Успеет ли Славянск спасти курорт: люди готовы патрулировать территорию
• Двух славянских депутатов уже отозвали. Кто на очереди?
• Как правильно выбирать для покупки б/у автомобиль
• В Славянске начали распределять временное жилье для переселенцев
• Как славянцы будут добираться до «Прозрачного офиса»
• Что откроют в помещении УСЗН
• Ливневки в центре не справляются с подтоплением
• Явление Штепы народу: чем завершилась депутатская комиссия по передаче техники
• Мэр больше не хочет «уходить от конфликта»
• Заместитель мэра Андрей Рубан подал в отставку
• Вода камень точит: чем эко-активисты могут помочь городу
• В Сидорово вместо школы будет областной реабцентр
• Славянск присоединится к проекту «Озеленение Украины»
• Неле Штепе вновь не смогли избрать меру пресечения
• Ремонт детского дома «Тополек» снова откладывается - до решения суда
• В ожидании суда парень ограбил киоск в центре Славянска
• Полицейские предотвратили кражу кабеля из ДК
19 февраля 2020
• Матч памяти Брайанта, рекорд Джеймса, приз Леонарда
• Старт «Шахтера», дубль Холанда, наказание «МанСити»
• Юлия Ткач – трехкратная чемпионка Европы по вольной борьбе
— 26 февраля 2020 —
20-21 февраля в Мариуполе в спортивном комплексе «Ильичевец» прошел чемпионат Донецкой области по рукопашному бою среди работников правоохранительных органов, спасательных и специальных служб и соответствующих учебных высших заведений, в котором приняли участие 16 команд.
— 26 февраля 2020 —
Уже 27 февраля в Лиссабоне состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Бенфикой» и «Шахтером».
— 26 февраля 2020 —
21-22 февраля в Бахмуте состоялся открытый турнир по спортивной гимнастике среди юношей и девушек, посвященный памяти основателя гимнастики в Бахмуте Леонида Алексеевича Карягина, в котором приняли участие юные гимнасты из Славянска, Бахмута, Краматорска, Рубежного и Северодонецка.
— 26 февраля 2020 —
23 февраля в Славянске в спортивном зале коммунального внешкольного учебного заведения «Городская комплексная детско-юношеская спортивная школа» проходил чемпионат Донецкой области и чемпионат города по комбат дзю-дзюцу (боевое джиу-джитсу).
Приветствую, гость! Вход
26 февраля 2020
• Соревнования по рукопашному бою и самбо
• Минимальное преимущество «Шахтера»
• Воспитанники БК «Триада» собрали полный комплект наград
• «Детская лига дзюдо» в Харькове, «Киевская весна» в Киеве
• Славянские кикбоксеры завоевали семь наград
23 февраля 2020
• Что нового появится на рынке смартфонов
20 февраля 2020
• Когда славянские школьники выйдут на занятия - пока неизвестно
• Успеет ли Славянск спасти курорт: люди готовы патрулировать территорию
• Двух славянских депутатов уже отозвали. Кто на очереди?
• Как правильно выбирать для покупки б/у автомобиль
• В Славянске начали распределять временное жилье для переселенцев
• Как славянцы будут добираться до «Прозрачного офиса»
• Что откроют в помещении УСЗН
• Ливневки в центре не справляются с подтоплением
• Явление Штепы народу: чем завершилась депутатская комиссия по передаче техники
• Мэр больше не хочет «уходить от конфликта»
• Заместитель мэра Андрей Рубан подал в отставку
• Вода камень точит: чем эко-активисты могут помочь городу
• В Сидорово вместо школы будет областной реабцентр
• Славянск присоединится к проекту «Озеленение Украины»
• Неле Штепе вновь не смогли избрать меру пресечения
• Ремонт детского дома «Тополек» снова откладывается - до решения суда
• В ожидании суда парень ограбил киоск в центре Славянска
• Полицейские предотвратили кражу кабеля из ДК
19 февраля 2020
• Матч памяти Брайанта, рекорд Джеймса, приз Леонарда
• Старт «Шахтера», дубль Холанда, наказание «МанСити»
• Юлия Ткач – трехкратная чемпионка Европы по вольной борьбе
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Кубок области по каратэ»
22 февраля в Славянске прошел Кубок Донецкого областного отделения УККА по каратэ Киокушинкайкан в разделе «ката».