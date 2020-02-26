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Фотофакт

Парковочный коллапс

Достижения юных гимнастов

Алексей Журавлев
26 февраля 2020 Просмотров: 50 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

21-22 февраля в Бахмуте состоялся открытый турнир по спортивной гимнастике среди юношей и девушек, посвященный памяти основателя гимнастики в Бахмуте Леонида Алексеевича Карягина, в котором приняли участие юные гимнасты из Славянска, Бахмута, Краматорска, Рубежного и Северодонецка. 

Юные славянские гимнастки под руководством Ирины Юлдашевой завоевали две награды: Анастасия Диброва (2-й юношеский разряд (юн.), ООШ №9) – «золото», Анна Бойко (1-й юн., ООШ №9) – «бронза».

А воспитанники Никиты Шаповалова выиграли восемь наград:

1-е место – Ярослав Удовенко (1-й юн., ООШ №1), Кирилл Трубицин (3-й юн., ООШ №10), Михаил Мароха (3-й юн., ООШ №5);

2-е место - Андрей Ломако (2-й юн., ООШ №13), Максим Олейник (3-й юн., ООШ №13);

3-е место – Денис Кравченко (2-й юн., ООШ №8), Семен Козак (3-й юн., ООШ №13), Назар Удовенко (3-й юн.).

Добавим, что в программе многоборья у девушек было четыре вида – вольные упражнения, разновысокие брусья, опорный прыжок, бревно. У юношей шесть видов - вольные упражнения, параллельные брусья, опорный прыжок, конь, кольца, перекладина.

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Комментарии к статье «Достижения юных гимнастов»

21-22 февраля в Бахмуте состоялся открытый турнир по спортивной гимнастике среди юношей и девушек, посвященный памяти основателя гимнастики в Бахмуте Леонида Алексеевича Карягина, в котором приняли участие юные гимнасты из Славянска, Бахмута, Краматорска, Рубежного и Северодонецка. 

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