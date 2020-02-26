Минимальное преимущество «Шахтера»

Первое противостояние этих команд осталось за чемпионом Украины. 20 февраля дебютный поединок в новом году «горняки» выиграли в Харькове на ОСК «Металлист» со счетом 2:1, хотя по ходу встречи могли обеспечить себе и более комфортный перевес в счете. Голы в составе «Шахтера» забили Алан Патрик и Виктор Коваленко.

Игра в столице Португалии начнется 27 февраля в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция матча – на телеканале «Футбол 1». Перед повторной очной дуэлью команды одержали трудные победы в поединках национальных чемпионатов. «Шахтер» вырвал в компенсированное арбитром время победу у «Десны» (1:0), а «орлы», как называют футболистов «Бенфики», в гостях также со счетом 1:0 сломили сопротивление «Жил Висенте».