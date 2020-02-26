Соревнования по рукопашному бою и самбо

20-21 февраля в Мариуполе в спортивном комплексе «Ильичевец» прошел чемпионат Донецкой области по рукопашному бою среди работников правоохранительных органов, спасательных и специальных служб и соответствующих учебных высших заведений, в котором приняли участие 16 команд.

В общекомандном зачете 1-е место заняла сборная воинской части 3035 НГУ (Славянск). В личном зачете славянские спортсмены взяли четыре награды:

1-е место – Владислав Шульга (65 кг), Сергей Богданов (70 кг);

2-е место – Александр Орлов (85 кг);

3-е место – Андрей Чичин (90 кг).

Подготовили ребят к чемпионату Владимир Рюмин, Дмитрий Игнатенко, Андрей Безуглый, Игорь Чечинов.

22 февраля в Краматорске в спортивном зале «Спринт» состоялся чемпионат Донецкой области по борьбе самбо среди мужчин и женщин. В турнире приняли участие спортсмены из Мариуполя, Мирнограда, Краматорска и Славянска, которые выступали на татами в разделах боевое и спортивное самбо.

В личном зачете соревнований призовые места заняли семь славянских спортсменов:

1-е место – Илья Жигулин (68 кг), Александр Орлов (84 кг), Андрей Чичин (90 кг), Виктория Мудрая (56 кг);

2-е место - Роман Богданов (68 кг), Владислав Дудченко (74 кг);

3-е место – Александр Ямпольский (62 кг).

Тройка призеров общекомандного зачета выглядит следующим образом: 1-е место – Мариуполь, 2-е место – Краматорск, 3-е место – Славянск.

23 февраля в Киеве в легкоатлетическом манеже состоялся Всеукраинский турнир по борьбе самбо «3-й Детский Фестиваль Самбо» среди детей, юношей и девушек младшего возраста.

Воспитанница славянского клуба «Беркут» София Щербина (26 кг, ООШ №8) заняла на соревнованиях 3-е место, одержав на ковре две победы и потерпев одно поражение.