Соревнования по рукопашному бою и самбо

|26 февраля 2020
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20-21 февраля в Мариуполе в спортивном комплексе «Ильичевец» прошел чемпионат Донецкой области по рукопашному бою среди работников правоохранительных органов, спасательных и специальных служб и соответствующих учебных высших заведений, в котором приняли участие 16 команд.
В общекомандном зачете 1-е место заняла сборная воинской части 3035 НГУ (Славянск). В личном зачете славянские спортсмены взяли четыре награды:
1-е место – Владислав Шульга (65 кг), Сергей Богданов (70 кг);
2-е место – Александр Орлов (85 кг);
3-е место – Андрей Чичин (90 кг).
Подготовили ребят к чемпионату Владимир Рюмин, Дмитрий Игнатенко, Андрей Безуглый, Игорь Чечинов.
22 февраля в Краматорске в спортивном зале «Спринт» состоялся чемпионат Донецкой области по борьбе самбо среди мужчин и женщин. В турнире приняли участие спортсмены из Мариуполя, Мирнограда, Краматорска и Славянска, которые выступали на татами в разделах боевое и спортивное самбо.
В личном зачете соревнований призовые места заняли семь славянских спортсменов:
1-е место – Илья Жигулин (68 кг), Александр Орлов (84 кг), Андрей Чичин (90 кг), Виктория Мудрая (56 кг);
2-е место - Роман Богданов (68 кг), Владислав Дудченко (74 кг);
3-е место – Александр Ямпольский (62 кг).
Тройка призеров общекомандного зачета выглядит следующим образом: 1-е место – Мариуполь, 2-е место – Краматорск, 3-е место – Славянск.
23 февраля в Киеве в легкоатлетическом манеже состоялся Всеукраинский турнир по борьбе самбо «3-й Детский Фестиваль Самбо» среди детей, юношей и девушек младшего возраста.
Воспитанница славянского клуба «Беркут» София Щербина (26 кг, ООШ №8) заняла на соревнованиях 3-е место, одержав на ковре две победы и потерпев одно поражение.
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• Воспитанники БК «Триада» собрали полный комплект наград
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• Успеет ли Славянск спасти курорт: люди готовы патрулировать территорию
• Двух славянских депутатов уже отозвали. Кто на очереди?
• Как правильно выбирать для покупки б/у автомобиль
• В Славянске начали распределять временное жилье для переселенцев
• Как славянцы будут добираться до «Прозрачного офиса»
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• Ливневки в центре не справляются с подтоплением
• Явление Штепы народу: чем завершилась депутатская комиссия по передаче техники
• Мэр больше не хочет «уходить от конфликта»
• Заместитель мэра Андрей Рубан подал в отставку
• Вода камень точит: чем эко-активисты могут помочь городу
• В Сидорово вместо школы будет областной реабцентр
• Славянск присоединится к проекту «Озеленение Украины»
• Неле Штепе вновь не смогли избрать меру пресечения
• Ремонт детского дома «Тополек» снова откладывается - до решения суда
• В ожидании суда парень ограбил киоск в центре Славянска
• Полицейские предотвратили кражу кабеля из ДК
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• Матч памяти Брайанта, рекорд Джеймса, приз Леонарда
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20-21 февраля в Мариуполе в спортивном комплексе «Ильичевец» прошел чемпионат Донецкой области по рукопашному бою среди работников правоохранительных органов, спасательных и специальных служб и соответствующих учебных высших заведений, в котором приняли участие 16 команд.