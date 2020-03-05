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Фотофакт

Из жизни пассажиров

Украина начнет Лигу наций-2020 матчем со Швейцарией

Алексей Журавлев
5 марта 2020 Просмотров: 125 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

3 марта в Амстердаме (Нидерланды) состоялась жеребьевка групповой стадии второго сезона Лиги наций. Сборная Украины при «посеве» была в третьей корзине Лиги A и попала в квартет А4 к национальным командам Швейцарии Испании и Германии.

Матчи группового этапа пройдут с 3 сентября по 17 ноября 2020 года. Национальные сборные сыграют друг с другом дважды: дома и в гостях. Победитель группы попадет в финальную стадию Лиги наций-2020. Команда, занявшая последнее место в квартете, опустится лигой ниже.

Первый матч розыгрыша подопечные Андрея Шевченко проведут в родных стенах – 3 сентября со сборной Швейцарии. Далее последует визит в Испанию – 6 сентября. 

10 октября «сине-желтые» при домашней поддержке проведут поединок с Германией, а спустя три дня - 13 октября - будут принимать сборную Испании. В ноябре украинская сборная отправится в гости к Германии (13-го числа) и к Швейцарии (16-го числа).

Жеребьевка Лиги наций-2020 (Лига А)

Лига А1

Нидерланды

Италия

Босния

Польша

Лига А2

Англия

Бельгия

Дания

Исландия

Лига А3

Португалия

Франция

Швеция

Хорватия

Лига А4

Швейцария

Испания

Украина

Германия

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Комментарии к статье «Украина начнет Лигу наций-2020 матчем со Швейцарией»

3 марта в Амстердаме (Нидерланды) состоялась жеребьевка групповой стадии второго сезона Лиги наций. Сборная Украины при «посеве» была в третьей корзине Лиги A и попала в квартет А4 к национальным командам Швейцарии Испании и Германии.

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