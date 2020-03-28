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Фотофакт

Бездумная исполнительность

УЕФА рассматривает новую дату завершения сезона
28 марта 2020 Просмотров: 78 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Крайней датой возобновления матчей в национальных лигах и кубках для большинства ассоциаций считается 15 мая. По информации Corriere dello Sera, УЕФА и Ассоциация европейских клубов рассчитывают, что тогда клубный сезон можно будет завершить до 15 июля.

Отмечаются, что футбольные чиновники рассчитывают, что сперва в быстром режиме будут доиграны национальные турниры, после чего в ускоренном темпе завершат еврокубки.

Вместе с тем, указывается, что УЕФА и Ассоциацией европейских клубов не исключают заморозку сезона в тех странах, если до 15 мая ситуация не нормализуется.

Другое предложение, которое рассматривается при худших вариантах развития событий – заморозить турниры насовсем,, но при этом официально утвердить итогом турнира положение, в котором он был остановлен, и определить чемпиона и обладателей мест, дающих право на выступления в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

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Комментарии к статье «УЕФА рассматривает новую дату завершения сезона»

Крайней датой возобновления матчей в национальных лигах и кубках для большинства ассоциаций считается 15 мая. По информации Corriere dello Sera, УЕФА и Ассоциация европейских клубов рассчитывают, что тогда клубный сезон можно будет завершить до 15 июля.

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