|28 марта 2020
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Крайней датой возобновления матчей в национальных лигах и кубках для большинства ассоциаций считается 15 мая. По информации Corriere dello Sera, УЕФА и Ассоциация европейских клубов рассчитывают, что тогда клубный сезон можно будет завершить до 15 июля.
Отмечаются, что футбольные чиновники рассчитывают, что сперва в быстром режиме будут доиграны национальные турниры, после чего в ускоренном темпе завершат еврокубки.
Вместе с тем, указывается, что УЕФА и Ассоциацией европейских клубов не исключают заморозку сезона в тех странах, если до 15 мая ситуация не нормализуется.
Другое предложение, которое рассматривается при худших вариантах развития событий – заморозить турниры насовсем,, но при этом официально утвердить итогом турнира положение, в котором он был остановлен, и определить чемпиона и обладателей мест, дающих право на выступления в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
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• Кабмин разрешил перевозить более 10 пассажиров во время карантина
• Учебный год в школах продлили до 1 июля, но не для выпускников
• Правительство разрешило продажу семян и работу зоомагазинов
• В Украине количество заболевших коронавирусом увеличилось до 156
• Обнаружили еще один симптом, указывающий на коронавирус
25 марта 2020
• В Украину из-за границы привезли $130 миллионов
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• В Украине продлен карантин на 30 дней и введен режим чрезвычайной ситуации
• Минздрав получил от Гугл $550 тысяч для борьбы с фейками о коронавирусе
• В Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом
• В Китае умер первый человек, инфицированный хантавирусом
24 марта 2020
• В мире более 400 тысяч человек заразились коронавирусом
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Комментарии к статье «УЕФА рассматривает новую дату завершения сезона»
Крайней датой возобновления матчей в национальных лигах и кубках для большинства ассоциаций считается 15 мая. По информации Corriere dello Sera, УЕФА и Ассоциация европейских клубов рассчитывают, что тогда клубный сезон можно будет завершить до 15 июля.