Клубам Бельгии пригрозили отстранением от еврокубков

|4 апреля 2020
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Президент УЕФА Александер Чеферин пригрозил клубам Бельгии отстранением от еврокубков из-за решения остановить сезон из-за коронавируса.
«Не считаю, что это неправильный путь. Солидарность — это не улица с односторонним движением. Нельзя обратиться за помощью, а затем принять решение, которое вам подходит. Бельгия, как и те лиги, которые захотят недоигрывать сезон, рискуют остаться без еврокубков в следующем сезоне», — цитирует Чеферина Spiegel.
Ранее сообщалось, что чемпионат Бельгии из-за пандемии коронавируса будет окончательно остановлен. Чемпионом признаётся «Брюгге», второе место и путёвку в отборочный этап Лиги чемпионов получает «Гент». Напрямую в групповую стадию Лиги Европы попадёт «Шарлеруа», а «Антверпен» и льежский «Стандард» примут участие в квалификационном раунде турнира.
Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 088 878 человек. Умерших — 58 382, выздоровевших — 225 438.
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3 апреля 2020
• Пенсии и соцпомощь украинцам на время карантина переназначат автоматически
• Кабмин установил режим самоизоляции для всех пенсионеров
• Донецкая область готовится проводить диагностику коронавируса в Славянске
• Количество больных коронавирусом в Украине выросло до 942
• В Славянске готовят к открытию два продуктовых рынка
2 апреля 2020
• Уимблдонский теннисный турнир перенесли на следующий год
• По данным разведки США, Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса
• Наружное освещение Славянска будет работать по сокращенному графику
1 апреля 2020
• Илон Маск разошлет аппараты ИВЛ по всему миру
• В Донецкой области почти 500 человек ушли на самоизоляцию после возвращения из-за границы
• Коронавирус приведет к самому крупному экономическому кризису со времен Второй мировой войны
• Правительство примет решение об ужесточении карантина 2 апреля
• Как витамины влияют на здоровье человека: сбалансированный рацион и полезные добавки
• В Украину на Пасху домой приедут 200 тыс. украинцев
• Вместо Евровидения-2020 состоится альтернативный онлайн-концерт
31 марта 2020
• Украинцы задекларировали на 42% больше доходов
• Кабмин разрешил зараженным коронавирусом выходить в аптеки и магазины, но в масках
• В Украине зафиксировали 97 случаев заражения коронавирусом, всего инфицированных 645
• Пасха дома, а школа – в телевизоре: Что изменится в Украине с апреля
• В Украине разрешили работу продуктовых рынков, но есть ограничения
30 марта 2020
• В Украине зафиксировано 548 случаев инфицированных COVID-19
• Объем денежных переводов в Украину в 2019 г. составил более $12 миллиардов
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Президент УЕФА Александер Чеферин пригрозил клубам Бельгии отстранением от еврокубков из-за решения остановить сезон из-за коронавируса.