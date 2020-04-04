Клубам Бельгии пригрозили отстранением от еврокубков

«Не считаю, что это неправильный путь. Солидарность — это не улица с односторонним движением. Нельзя обратиться за помощью, а затем принять решение, которое вам подходит. Бельгия, как и те лиги, которые захотят недоигрывать сезон, рискуют остаться без еврокубков в следующем сезоне», — цитирует Чеферина Spiegel.

Ранее сообщалось, что чемпионат Бельгии из-за пандемии коронавируса будет окончательно остановлен. Чемпионом признаётся «Брюгге», второе место и путёвку в отборочный этап Лиги чемпионов получает «Гент». Напрямую в групповую стадию Лиги Европы попадёт «Шарлеруа», а «Антверпен» и льежский «Стандард» примут участие в квалификационном раунде турнира.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 088 878 человек. Умерших — 58 382, выздоровевших — 225 438.