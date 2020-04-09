ФИФА изменит сроки трансферных окон

ФИФА установит новые сроки для открытия и закрытия трансферных окон, сообщается на официальном сайте организации. У клубов будет время для того чтобы усилиться и видоизменить составы.

Летнее трансферное окно не получится открыть в обычные сроки, поскольку в это время, скорей всего, будет продолжаться клубный сезон. Учитывая эту накладку, ФИФА пойдет на уступки командам. Организация анонсировала изменения дат открытия и закрытия трансферных окон сезона 2019/20.

Когда именно клубы смогут совершать сделки по игрокам, пока не сообщается. Конкретные сроки ФИФА назовет позже.