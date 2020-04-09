|8 апреля 2020
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ФИФА установит новые сроки для открытия и закрытия трансферных окон, сообщается на официальном сайте организации. У клубов будет время для того чтобы усилиться и видоизменить составы.
Летнее трансферное окно не получится открыть в обычные сроки, поскольку в это время, скорей всего, будет продолжаться клубный сезон. Учитывая эту накладку, ФИФА пойдет на уступки командам. Организация анонсировала изменения дат открытия и закрытия трансферных окон сезона 2019/20.
Когда именно клубы смогут совершать сделки по игрокам, пока не сообщается. Конкретные сроки ФИФА назовет позже.
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• В Украине 16 мая проведут трансляцию онлайн-концерта Евровидения
• Правительство изменило карантинные ограничения
8 апреля 2020
• Пенсионный фонд начал выплачивать пенсионерам обещанные 500 гривен
• Из-за карантина в Украине может прекратить свою работу каждый пятый малый бизнес
• Разработку вакцины от коронавируса ведут 70 стран
• Шесть украинцев попали в новый рейтинг Forbes
• ФИФА изменит сроки трансферных окон
7 апреля 2020
• В Донецкой области от коронавируса выздоровел первый человек
• В Славянске провели первые исследования на коронавирус в ПЦР-лаборатории
• В Славянске возобновлена работа двух рынков
• В Славянске с 8 апреля будет сокращена работа электротранспорта
• Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим количеством заключенных
• В Украине заработало приложение для контроля обсервации и самоизоляции
• Минздрав решил информировать по заболеваемости COVID-19 раз в день
6 апреля 2020
• Больных коронавирусом в легкой стадии бесплатно лечить не будут
• Суд в очередной раз перенес рассмотрение дела Штепы
• Гончаренко считает решение Кабмина неконституционным и обжаловал его в суде
• Сын умершей от коронавируса в Беларуси написал заявление на Лукашенко
5 апреля 2020
• Киево-Печерская Лавра закрылась на карантин
• Среди умерших от коронавируса в Украине преобладают женщины
• Ляшко: В Украине коронавирус распространяется медленнее, чем в Италии и Испании
4 апреля 2020
• В Киеве будут кремировать умерших от коронавируса
• Клубам Бельгии пригрозили отстранением от еврокубков
• Кабмин разрешил находиться на улице без маски
• Украинцам на самоизоляции разрешат дважды в неделю выходить в магазин
• Как оформить паспорт в Славянске во время карантина
• В Славянске 5 апреля будет проведена дезинфекция дорог.
• В Краматорске 5-летний ребенок упал со второго этажа.
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Комментарии к статье «ФИФА изменит сроки трансферных окон»
ФИФА установит новые сроки для открытия и закрытия трансферных окон, сообщается на официальном сайте организации. У клубов будет время для того чтобы усилиться и видоизменить составы.