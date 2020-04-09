 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

ФИФА изменит сроки трансферных окон
8 апреля 2020 Просмотров: 227 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

ФИФА установит новые сроки для открытия и закрытия трансферных окон, сообщается на официальном сайте организации. У клубов будет время для того чтобы усилиться и видоизменить составы.

Летнее трансферное окно не получится открыть в обычные сроки, поскольку в это время, скорей всего, будет продолжаться клубный сезон. Учитывая эту накладку, ФИФА пойдет на уступки командам. Организация анонсировала изменения дат открытия и закрытия трансферных окон сезона 2019/20.

Когда именно клубы смогут совершать сделки по игрокам, пока не сообщается. Конкретные сроки ФИФА назовет позже. 

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

9 апреля 2020

В Славянске спасли мужчину, которого насквозь пронзила металлическая труба

В период карантина разбойничать в Украине стали на треть реже

В Украине 16 мая проведут трансляцию онлайн-концерта Евровидения

Правительство изменило карантинные ограничения

8 апреля 2020

Пенсионный фонд начал выплачивать пенсионерам обещанные 500 гривен

Из-за карантина в Украине может прекратить свою работу каждый пятый малый бизнес

Разработку вакцины от коронавируса ведут 70 стран

Шесть украинцев попали в новый рейтинг Forbes

ФИФА изменит сроки трансферных окон

7 апреля 2020

В Донецкой области от коронавируса выздоровел первый человек

В Славянске провели первые исследования на коронавирус в ПЦР-лаборатории

В Славянске возобновлена работа двух рынков

В Славянске с 8 апреля будет сокращена работа электротранспорта

Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим количеством заключенных

В Украине заработало приложение для контроля обсервации и самоизоляции

Минздрав решил информировать по заболеваемости COVID-19 раз в день

6 апреля 2020

Больных коронавирусом в легкой стадии бесплатно лечить не будут

Суд в очередной раз перенес рассмотрение дела Штепы

Гончаренко считает решение Кабмина неконституционным и обжаловал его в суде

Сын умершей от коронавируса в Беларуси написал заявление на Лукашенко

5 апреля 2020

Киево-Печерская Лавра закрылась на карантин

Среди умерших от коронавируса в Украине преобладают женщины

Ляшко: В Украине коронавирус распространяется медленнее, чем в Италии и Испании

4 апреля 2020

В Киеве будут кремировать умерших от коронавируса

Клубам Бельгии пригрозили отстранением от еврокубков

Кабмин разрешил находиться на улице без маски

Украинцам на самоизоляции разрешат дважды в неделю выходить в магазин

Как оформить паспорт в Славянске во время карантина

В Славянске 5 апреля будет проведена дезинфекция дорог.

В Краматорске 5-летний ребенок упал со второго этажа.

Жители Славянска могут позвонить по вопросам коронавируса на «горячую линию»

Также в разделе

Клубам Бельгии пригрозили отстранением от еврокубков

— 4 апреля 2020 —

Президент УЕФА Александер Чеферин пригрозил клубам Бельгии отстранением от еврокубков из-за решения остановить сезон из-за коронавируса.

Читать далее ⇒

Уимблдонский теннисный турнир перенесли на следующий год

— 2 апреля 2020 —

Уимблдон-2020 отменен из-за пандемии коронавируса. Теперь этот турнир «Большого шлема» пройдет лишь 28 июня — 11 июля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Читать далее ⇒

УЕФА рассматривает новую дату завершения сезона

— 28 марта 2020 —

Крайней датой возобновления матчей в национальных лигах и кубках для большинства ассоциаций считается 15 мая. По информации Corriere dello Sera, УЕФА и Ассоциация европейских клубов рассчитывают, что тогда клубный сезон можно будет завершить до 15 июля.

Читать далее ⇒

Знаменитый стадион «Маракана» превратился в полевой госпиталь

— 27 марта 2020 —

В Рио легендарную арену «Маракана» переоборудуют в полевой госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом. Больница будет готова к приему пациентов в течение двух недель — к этому моменту в Бразилии ожидается увеличение числа случаев заражения.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «ФИФА изменит сроки трансферных окон»

ФИФА установит новые сроки для открытия и закрытия трансферных окон, сообщается на официальном сайте организации. У клубов будет время для того чтобы усилиться и видоизменить составы.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске провели первые исследования на коронавирус в ПЦР-лаборатории

В Славянске возобновлена работа двух рынков

В Славянске с 8 апреля будет сокращена работа электротранспорта

Все материалы рубрики ⇒

Общество

В Украине 16 мая проведут трансляцию онлайн-концерта Евровидения

Правительство изменило карантинные ограничения

Разработку вакцины от коронавируса ведут 70 стран

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Славянске спасли мужчину, которого насквозь пронзила металлическая труба

В период карантина разбойничать в Украине стали на треть реже

Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим количеством заключенных

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Пенсионный фонд начал выплачивать пенсионерам обещанные 500 гривен

Из-за карантина в Украине может прекратить свою работу каждый пятый малый бизнес

Шесть украинцев попали в новый рейтинг Forbes

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

9 апреля 2020

В Славянске спасли мужчину, которого насквозь пронзила металлическая труба

В период карантина разбойничать в Украине стали на треть реже

В Украине 16 мая проведут трансляцию онлайн-концерта Евровидения

Правительство изменило карантинные ограничения

8 апреля 2020

Пенсионный фонд начал выплачивать пенсионерам обещанные 500 гривен

Из-за карантина в Украине может прекратить свою работу каждый пятый малый бизнес

Разработку вакцины от коронавируса ведут 70 стран

Шесть украинцев попали в новый рейтинг Forbes

ФИФА изменит сроки трансферных окон

7 апреля 2020

В Донецкой области от коронавируса выздоровел первый человек

В Славянске провели первые исследования на коронавирус в ПЦР-лаборатории

В Славянске возобновлена работа двух рынков

В Славянске с 8 апреля будет сокращена работа электротранспорта

Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим количеством заключенных

В Украине заработало приложение для контроля обсервации и самоизоляции

Минздрав решил информировать по заболеваемости COVID-19 раз в день

6 апреля 2020

Больных коронавирусом в легкой стадии бесплатно лечить не будут

Суд в очередной раз перенес рассмотрение дела Штепы

Гончаренко считает решение Кабмина неконституционным и обжаловал его в суде

Сын умершей от коронавируса в Беларуси написал заявление на Лукашенко

5 апреля 2020

Киево-Печерская Лавра закрылась на карантин

Среди умерших от коронавируса в Украине преобладают женщины

Ляшко: В Украине коронавирус распространяется медленнее, чем в Италии и Испании

4 апреля 2020

В Киеве будут кремировать умерших от коронавируса

Клубам Бельгии пригрозили отстранением от еврокубков

Кабмин разрешил находиться на улице без маски

Украинцам на самоизоляции разрешат дважды в неделю выходить в магазин

Как оформить паспорт в Славянске во время карантина

В Славянске 5 апреля будет проведена дезинфекция дорог.

В Краматорске 5-летний ребенок упал со второго этажа.

Жители Славянска могут позвонить по вопросам коронавируса на «горячую линию»

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top