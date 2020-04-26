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Бездумная исполнительность

Два игрока "Шахтера" попали в топ-7 бразильцев, которые перейдут в топ-клубы
26 апреля 2020 Просмотров: 71 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Авторитетный ресурс Bleacher Report составил список 7 бразильских игроков, которые в ближайшее время перейдут в топ-клубы. В список попали два игрока «Шахтера»: защитник Додо и вингер Тете.

«Обладает непривычно высоким как для его возраста футбольным интеллектом», - так характеризует издание 21-летнего Додо.

«Мяч приклеивается к его левой ноге, словно клеем» - это характеристика Тете.

Также в список попали защитник «Порту» Алекс Теллес, защитник «Лилля» Габриэль Магальянес, защитник «Лацио» Луис Фелипе, форвард «Бенфики» Карлос Винисиус и защитник «Севильи» Диего Карлос.

  • В этом сезоне на счету Додо 24 матча во всех турнирах, два забитых гола и одна результативная передача.
  • Тете провел 26 игр, в которых сумел отличиться пятью голами и четырьмя ассистами.

Добавим, что контракт Додо с клубом рассчитан до середины 2022 года. Соглашение Тете, тем временем, истекает в конце 2023 года. 

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Комментарии к статье «Два игрока "Шахтера" попали в топ-7 бразильцев, которые перейдут в топ-клубы»

Авторитетный ресурс Bleacher Report составил список 7 бразильских игроков, которые в ближайшее время перейдут в топ-клубы. В список попали два игрока «Шахтера»: защитник Додо и вингер Тете.

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