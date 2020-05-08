ФИФА разрешила командам делать по 5 замен по окончании карантина

Международная футбольная ассоциация (ФИФА) разрешила командам проводить по пять замен во время матчей, которые будут сыграны после возобновления сезона.

Изменения в правилах футбола продлятся до 31 декабря 2020 года и касаются тех турниров, которые уже были начаты или были приостановлены. По ходу самой игры командам можно будет сделать три замены, еще две замены разрешено провести в перерыве поединка. Кроме этого ФИФА разрешила лигам самим определять необходимость использования системы VAR.