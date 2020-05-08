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Бездумная исполнительность

ФИФА разрешила командам делать по 5 замен по окончании карантина
8 мая 2020 Просмотров: 70 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Международная футбольная ассоциация (ФИФА) разрешила командам проводить по пять замен во время матчей, которые будут сыграны после возобновления сезона.

Изменения в правилах футбола продлятся до 31 декабря 2020 года и касаются тех турниров, которые уже были начаты или были приостановлены. По ходу самой игры командам можно будет сделать три замены, еще две замены разрешено провести в перерыве поединка. Кроме этого ФИФА разрешила лигам самим определять необходимость использования системы VAR. 

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Комментарии к статье «ФИФА разрешила командам делать по 5 замен по окончании карантина»

Международная футбольная ассоциация (ФИФА) разрешила командам проводить по пять замен во время матчей, которые будут сыграны после возобновления сезона.

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