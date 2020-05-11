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Бездумная исполнительность

УЕФА может сократить или отменить квалификацию ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2020/21
11 мая 2020 Просмотров: 80 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Квалификация следующего сезона еврокубков не будет полной в связи с пандемией коронавируса. УЕФА ее либо сократит, либо отменит, информирует The Times. Организация может сократить отборочные матчи до одного (без ответных) или уменьшить количество стадий.

По информации источника, УЕФА может сократить квалификацию или полностью отменить ее. В случае изменения может быть проведен только один отборочный раунд с участием 12 команд с самым высоким рейтингом, которые не попадают напрямую в групповой этап Лиги чемпионов. Те клубы, которые имеют более низкий рейтинг, получат финансовую компенсацию. Такой вариант возможен по причине того, что из 32 команд, выступающих в групповом этапе ЛЧ, 26 клуба выходят туда напрямую. Еще 6 попадают через квалификационный этап.

Еще один вариант предполагает проведения всех квалификационных раундов, которые будут состоять из одного матча. Также имеется третий сценарий, по которому УЕФА может полностью отменить квалификацию.

Игры отборочных раундов проходят летом, но в этом году летом будут доигрывать сезон-2019/20. Старт группового этапа еврокубков следующего сезона намечен на 20 октября.

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Комментарии к статье «УЕФА может сократить или отменить квалификацию ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2020/21»

Квалификация следующего сезона еврокубков не будет полной в связи с пандемией коронавируса. УЕФА ее либо сократит, либо отменит, информирует The Times. Организация может сократить отборочные матчи до одного (без ответных) или уменьшить количество стадий.

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