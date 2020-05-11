УЕФА может сократить или отменить квалификацию ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2020/21

|11 мая 2020
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Квалификация следующего сезона еврокубков не будет полной в связи с пандемией коронавируса. УЕФА ее либо сократит, либо отменит, информирует The Times. Организация может сократить отборочные матчи до одного (без ответных) или уменьшить количество стадий.
По информации источника, УЕФА может сократить квалификацию или полностью отменить ее. В случае изменения может быть проведен только один отборочный раунд с участием 12 команд с самым высоким рейтингом, которые не попадают напрямую в групповой этап Лиги чемпионов. Те клубы, которые имеют более низкий рейтинг, получат финансовую компенсацию. Такой вариант возможен по причине того, что из 32 команд, выступающих в групповом этапе ЛЧ, 26 клуба выходят туда напрямую. Еще 6 попадают через квалификационный этап.
Еще один вариант предполагает проведения всех квалификационных раундов, которые будут состоять из одного матча. Также имеется третий сценарий, по которому УЕФА может полностью отменить квалификацию.
Игры отборочных раундов проходят летом, но в этом году летом будут доигрывать сезон-2019/20. Старт группового этапа еврокубков следующего сезона намечен на 20 октября.
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10 мая 2020
• Доходы украинцев вырастут на 8% во время карантина
• Масочный режим в Украине могут отменить до конца лета
9 мая 2020
• Платежные терминалы начнут определять клиентов по банковским картам
• Неизвестные покрасили флаг памятника воинам-освободителям в Славянске
• Еврокомиссия предложила членам Евросоюза продлить режим закрытия внешних границ до лета
• Украина уже 20-й день переживает стадию "плато" с распространением коронавируса
• В Святогорске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания COVID-19
8 мая 2020
• ФИФА разрешила командам делать по 5 замен по окончании карантина
• Фонд соцстрахования компенсирует 50% утраченного заработка из-за изоляции от коронавируса
• Вступительная кампания в Украине начнется на месяц позже
• План выхода из карантина будет пересматриваться
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• Может ли киберспорт gg bet быть безопасным
• В Славянске начали капитальный ремонт общежития для переселенцев
• Жители Донецкой области могут обратиться к киберполицию с помощью электронного обращения
7 мая 2020
• Верховная Рада ввела обязательное тестирование на коронавирус
• 7 мая в Донецкой области зафиксировано 4 новых случая коронавирусной болезни
4 мая 2020
• Карантин в Украине продлен до 22 мая, но с ослаблениями
• Сколько больных COVID-19 не имеют симптомов и остаются заразными
• В Донецкой области 3 мая выявлены 12 новых случаев коронавирусной болезни
30 апреля 2020
• Минздрав опубликовал топ областей по смертности от коронавируса
• В Донецкой области зафиксирован 69 случай COVID-19
• Альтернативное онлайн-шоу Евровидения-2020 будут транслировать три дня
• Долги по зарплате в Донецкой области превышают 600 млн гривен
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• 14 рынков Донецкой области приступили к работе в карантинных условиях
29 апреля 2020
• В Украине количество летальных случаев от коронавируса достигло 250
• У "нового" больного с COVID-19 в Бахмуте выявили 160 контактных лиц
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Комментарии к статье «УЕФА может сократить или отменить квалификацию ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2020/21»
Квалификация следующего сезона еврокубков не будет полной в связи с пандемией коронавируса. УЕФА ее либо сократит, либо отменит, информирует The Times. Организация может сократить отборочные матчи до одного (без ответных) или уменьшить количество стадий.