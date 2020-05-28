Владимиру Кличко вернули пояса, которые он потерял в бою против Фьюри

В боксе чемпионские пояса раздают уже и после завершения карьеры. Так, легендарному украинскому супертяжу Владимиру Кличко вернули обратно три его пояса, которые были потеряны в бою с британцем Тайсоном Фьюри в ноябре 2015 года.

И вот, по информации Mixsport, утраченные пояса WBA, IBF и WBO вернуться в Украину. После победы Фьюри все три боксерские организации заказали и прислали британцу новые "ремни", а украинцу вернули "его" пояса. Такой шаг стал признанием заслуг Владимира Кличко перед мировым боксом.

Уже 1 июня эти чемпионские пояса появятся в Киеве в музее Кличко. В эту дату музей отпразднует шестилетие со дня своего открытия.

Посетители музея смогут их увидеть после 10 июня, когда музей возобновит свою работу после карантина.