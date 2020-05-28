Владимиру Кличко вернули пояса, которые он потерял в бою против Фьюри

|28 мая 2020
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В боксе чемпионские пояса раздают уже и после завершения карьеры. Так, легендарному украинскому супертяжу Владимиру Кличко вернули обратно три его пояса, которые были потеряны в бою с британцем Тайсоном Фьюри в ноябре 2015 года.
И вот, по информации Mixsport, утраченные пояса WBA, IBF и WBO вернуться в Украину. После победы Фьюри все три боксерские организации заказали и прислали британцу новые "ремни", а украинцу вернули "его" пояса. Такой шаг стал признанием заслуг Владимира Кличко перед мировым боксом.
Уже 1 июня эти чемпионские пояса появятся в Киеве в музее Кличко. В эту дату музей отпразднует шестилетие со дня своего открытия.
Посетители музея смогут их увидеть после 10 июня, когда музей возобновит свою работу после карантина.
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26 мая 2020
• Детские лагеря в Украине откроют на последнем этапе выхода из карантина
• Пассажирские поезда в Украине запустят на этой неделе
• Платежки за электроэнергию для населения планируют разделить
• Донецкая область возобновила пригородные и междугородние пассажирские перевозки
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23 мая 2020
• Славянские полицейские задокументировали факт пересылки наркотиков
• В Украине с 22 мая возобновляется проведение экзаменов на водительские права, но маски обязательны
22 мая 2020
• В Мариуполе 22 мая зарегистрирован еще один случай COVID-19
• В Украине пробное ВНО пройдет 15-17 июня: участники обязаны быть в масках
• Как выбрать холодильник для кухни
• Как правильно выбрать кухонную посуду для приготовления пищевых блюд
21 мая 2020
• Летом в армию начнут набирать закончивших военные кафедры
• Типы электродвигателей и принципы их работы
• В Краматорске 20 мая лабораторно подтвержден Covid-19 у жителя Краматорска, вернувшегося из России
• "Укрзализныця" возобновит пассажирские перевозки 1 июня
19 мая 2020
• Детское Евровидение-2020 состоится осенью в Варшаве
• Рада одобрила вещание украинского канала "Дом" на оккупированном Донбассе
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Комментарии к статье «Владимиру Кличко вернули пояса, которые он потерял в бою против Фьюри»
В боксе чемпионские пояса раздают уже и после завершения карьеры. Так, легендарному украинскому супертяжу Владимиру Кличко вернули обратно три его пояса, которые были потеряны в бою с британцем Тайсоном Фьюри в ноябре 2015 года.