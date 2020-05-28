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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Владимиру Кличко вернули пояса, которые он потерял в бою против Фьюри
28 мая 2020 Просмотров: 65 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В боксе чемпионские пояса раздают уже и после завершения карьеры. Так, легендарному украинскому супертяжу Владимиру Кличко вернули обратно три его пояса, которые были потеряны в бою с британцем Тайсоном Фьюри в ноябре 2015 года.

И вот, по информации Mixsport, утраченные пояса WBA, IBF и WBO вернуться в Украину. После победы Фьюри все три боксерские организации заказали и прислали британцу новые "ремни", а украинцу вернули "его" пояса. Такой шаг стал признанием заслуг Владимира Кличко перед мировым боксом.

Уже 1 июня эти чемпионские пояса появятся в Киеве в музее Кличко. В эту дату музей отпразднует шестилетие со дня своего открытия.

Посетители музея смогут их увидеть после 10 июня, когда музей возобновит свою работу после карантина.

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Комментарии к статье «Владимиру Кличко вернули пояса, которые он потерял в бою против Фьюри»

В боксе чемпионские пояса раздают уже и после завершения карьеры. Так, легендарному украинскому супертяжу Владимиру Кличко вернули обратно три его пояса, которые были потеряны в бою с британцем Тайсоном Фьюри в ноябре 2015 года.

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