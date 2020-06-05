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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
5 июня 2020 Просмотров: 63 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

35-летний форвард стал первым футболистом, состояние которого превысило показатель $ 1 млрд. Также Криштиану стал третьим спортсменом с таким достижением. Ранее это удалось гольфисту Тайгеру Вудсу и боксёру Флойду Мейвезеру.

По информации издания, Роналду за 17 лет футбольной карьеры заработал 650 миллионов долларов в качестве зарплаты от различных клубов. Остальные средства он получил от спонсорских контрактов.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала», где он провёл девять лет. Ранее игрок также выступал за «Манчестер Юнайтед» и лиссабонский «Спортинг».

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Комментарии к статье «Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером»

35-летний форвард стал первым футболистом, состояние которого превысило показатель $ 1 млрд. Также Криштиану стал третьим спортсменом с таким достижением. Ранее это удалось гольфисту Тайгеру Вудсу и боксёру Флойду Мейвезеру.

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