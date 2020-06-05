Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером

|5 июня 2020
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35-летний форвард стал первым футболистом, состояние которого превысило показатель $ 1 млрд. Также Криштиану стал третьим спортсменом с таким достижением. Ранее это удалось гольфисту Тайгеру Вудсу и боксёру Флойду Мейвезеру.
По информации издания, Роналду за 17 лет футбольной карьеры заработал 650 миллионов долларов в качестве зарплаты от различных клубов. Остальные средства он получил от спонсорских контрактов.
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала», где он провёл девять лет. Ранее игрок также выступал за «Манчестер Юнайтед» и лиссабонский «Спортинг».
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• В Славянске подтверждено 19 новых случаев коронавируса
• Славянск вернул карантинные ограничения из-за вспышки COVID-19
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• 7 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Славянске
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• Автофиксация позволила за сутки снизить количество нарушений скоростного режима на 40%
2 июня 2020
• Украинцы в мае продали банкам валюты больше, чем купили
• Вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов вновь откладывается
• На борьбу с коронавирусом в Украине потратили 2,62 миллиарда гривен
• Ляшко рассказал, как могут изменить адаптивный карантин в Украине
• В Славянске усилили карантин из-за вспышки коронавируса
31 мая 2020
• В Славянске зарегистрирован еще 1 случай заболевания COVID-19
• Более 50% украинцев окажутся в бедности: плачевный прогноз ЮНИСЕФ
• Киев и еще пять областей не готовы к ослаблению карантина
• Минздрав анонсировал новый этап ослабления карантина: что разрешат с 1 июня
• "Укрзализныця" запускает поезда после 75 дней карантина. Что нужно знать пассажирам
30 мая 2020
• На восстановление сгоревшего Центра культуры в Славянске нужны 80 млн гривен
• “Да Хун Пао”: целебный китайский чай
• Кабмин разрешил участникам ВНО не проходить обсервацию при пересечении границы или КПВВ на Донбассе
• Заработать, инвестируя: подробности о фонде JKR
• В Славянске зарегистрирован 6 случай заболевания COVID-19
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Комментарии к статье «Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером»
35-летний форвард стал первым футболистом, состояние которого превысило показатель $ 1 млрд. Также Криштиану стал третьим спортсменом с таким достижением. Ранее это удалось гольфисту Тайгеру Вудсу и боксёру Флойду Мейвезеру.