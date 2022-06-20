Украинка выиграла первую в истории медаль в слаломе

Украинка Виктория Ус завоевала бронзовую медаль в экстремальном слаломе, на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который состоялся в польском Кракове.

Отметим, что для нашей страны награда стала исторической. Еще никогда украинка не поднималась на подиум этапа Кубка мира в этой дисциплине.

На награждение Ус вышла с флагом Украины и отдельно поблагодарила наших военных, которые защищают страну от российских оккупантов.

"Спасибо ВСУ! За защиту нашей Украины", - написала Виктория на своей странице в Facebook.

Золото соревнований выиграла представительница Нидерландов Мартина Вегманн, серебро взяла австралийка Ноэми Фокс.

Отметим также, что экстремальный слалом дебютирует на Олимпийских играх-2024 в Париже.