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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Украинка выиграла первую в истории медаль в слаломе
20 июня 2022 Просмотров: 54 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Украинка Виктория Ус завоевала бронзовую медаль в экстремальном слаломе, на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который состоялся в польском Кракове.

Отметим, что для нашей страны награда стала исторической. Еще никогда украинка не поднималась на подиум этапа Кубка мира в этой дисциплине.

На награждение Ус вышла с флагом Украины и отдельно поблагодарила наших военных, которые защищают страну от российских оккупантов.

"Спасибо ВСУ! За защиту нашей Украины", - написала Виктория на своей странице в Facebook.

Золото соревнований выиграла представительница Нидерландов Мартина Вегманн, серебро взяла австралийка Ноэми Фокс.

Отметим также, что экстремальный слалом дебютирует на Олимпийских играх-2024 в Париже.
По материалам: Корреспондент.net

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Комментарии к статье «Украинка выиграла первую в истории медаль в слаломе»

Украинка Виктория Ус завоевала бронзовую медаль в экстремальном слаломе, на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который состоялся в польском Кракове.

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