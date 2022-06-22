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Бездумная исполнительность

Украинки стали чемпионками мира в командном артистическом плавании
21 июня 2022 Просмотров: 898 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Сборная Украины выиграла первое золото на 19-м чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Будапеште. Наши спортсменки стали лучшими в соревновании по артистическому плаванью в командной комбинации.

Как сообщает официальный сайт Международной федерации плаванья, "сине-желтая" команда триумфовала с результатом 95.0333.

Нашу страну представляли 10 спортсменок: Марта Федина, Марина и Владислава Алексеевы, Олеся Деревянченко, Вероника Гришко, София Мациевская, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина и Валерия Тищенко.

Второе место с отставанием в почти 1,5 балла заняла Япония. Бронзу завоевала Италия с результатом 92,0333 балла.

Отметим, что эта золотая награда стала только второй в истории Украины в артистическом плавании. Первый раз украинки выиграли чемпионат мира три года назад.
По материалам: Корреспондент.net

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Комментарии к статье «Украинки стали чемпионками мира в командном артистическом плавании»

Сборная Украины выиграла первое золото на 19-м чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Будапеште. Наши спортсменки стали лучшими в соревновании по артистическому плаванью в командной комбинации.

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