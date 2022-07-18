Всесвітні ігри-2022: Україна здобула рекордну кількість медалей та посіла третє місце

|18 июля 2022
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На Всесвітніх іграх-2022 Україна показала свій найкращий результат в історії та посіла третє місце у медальному заліку. Про це повідомляє пресслужба офіційного сайту змагань.
Всесвітні ігри стартували 7 липня у Бірмінгемі (США) і тривали до 17 липня
Україна встановила рекорд за кількістю медалей. Всього українські спортсмени здобули 45 медалей, з яких 16 золотих, 12 срібних та 17 бронзових. Також вдалося перевершити найкращий результат за кількістю золотих нагород - 10 медалей було у 2017-му році.
Виграли медальний залік спортсмени з Німеччини – 47 (24-7-16), на другому місці американці – 44 (16-18-10), четверте отримала Італія (13-24-12), п'яте – Франція (11-15-16).
"Найкращий результат за всю історію участі у Всесвітніх іграх – Україна посіла третє місце у медальному заліку! Неймовірні виступи, надзусилля атлетів, тренерів та всієї команди Team Ukraine, яка перемагала заради своєї вільної та незалежної країни!" – написав міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.
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• Понад 4 тисячі роботодавців за компенсацію від держави взяли на роботу ВПО
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• Глава МВФ попередила про погіршення ситуації у світовій економіці
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• Рада приняла закон о приостановлении выплат по кредитам на уничтоженное имущество
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• Стало известно, когда Ломаченко готов провести следующий бой
• Переселенцев нельзя выселять, речь может идти только о предоставлении другого жилья - Верещук
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На Всесвітніх іграх-2022 Україна показала свій найкращий результат в історії та посіла третє місце у медальному заліку. Про це повідомляє пресслужба офіційного сайту змагань.