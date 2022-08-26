 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Українськи клуби дізналися своїх суперників на групових етапах
26 августа 2022 Просмотров: 78 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) дізнався суперників по груповому етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Жеребкування відбулося 25 серпня ввечері у штаб-квартирі УЄФА у Ньоні.

"Шахтар" потрапив до групи F, де його суперниками буде чинний володар трофею мадридський "Реал", німецький РБ "Лейпциг" та шотландський "Селтік".

Ще два українські клуби, "Динамо" (Київ) та "Дніпро-1" (Дніпро), дізналися своїх суперників по групових етапах Ліги Європи та Ліги Конференцій. Жеребкування відбулося 26 серпня у штаб-квартирі УЄФА у Ньоні.

Так, "Динамо" за підсумками жеребкування потрапило до групи B. Там команда Мірчі Луческу зіграє з "Ренном", а також із "Фенербахче", який раніше кияни вже обігравали у кваліфікації до Ліги чемпіонів. Останнім суперником "Динамо" став "АЕК Ларнака", який вибив із Ліги Європи "Дніпро-1".

Дніпровський клуб у своєму першому євросезоні потрапив до Ліги Конференцій. Дніпряни зіграють у групі E, де їхніми суперниками стануть нідерландський АЗ, "Аполлон" та "Вадуц".

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

26 августа 2022

Загарбники вкотре обстріляли Слов'янськ: мер закликає жителів евакуюватися

Українські аграрії зібрали понад 25 млн тонн зерна нового врожаю

Українськи клуби дізналися своїх суперників на групових етапах

Обов'язкову евакуацію можуть провести ще у трьох областях - Верещук

Україна отримала першу партію листів від бійців у російському полоні

Ціни на газ у Європі перевалили за 3500 доларів за тисячу кубометрів

21 августа 2022

Гудок поїзда і набат дзвонів. Українців попередили про появу нових сигналів тривоги на випадок радіаційної та хімічної небезпеки

"Еженедельное количество больных увеличивается на 40%": врач-эпидемиолог рассказала о ситуации с COVID-19 в Украине

Умови угоди про асоціацію з ЄС виконано уже на 70%

Чехи надсилають на підтримку України по 1968 крон

"Я позбавлю українського бомжару його поясів": Ф'юрі назвав умову для проведення бою з Усиком

Скільки кримінальних проваджень заведено на колаборантів: відповідь Національної поліції

4 августа 2022

Мінцифри планує підключити інтернет у всі школи з бомбосховищами до 1 вересня

Над окупованим Святогірськом нацгвардійці підняли прапор України

Зі шкільної програми приберуть не всіх російських письменників - МОН

Блокування постів у Facebook за "русню". Мінцифри веде переговори з компанією Meta

Депутати пропонують звільнити від податку на нерухомість власників знищеного чи пошкодженого майна

30 июля 2022

Реальные зарплаты украинцев сократятся на 27% - НБУ

Агентство S&P знизило рейтинг України до переддефолтного

Жодних підстав для паніки. Голова Ради НБУ пояснив заборону обмінникам виставляти курси

НБУ назвав найпоширеніші гривневі банкноти. В рейтингу змінився лідер

Росіяни завдали ударів по Слов'янську: постраждав автовокзал

23 июля 2022

Понад 60 охочих на одну вакансію: дані про ринок праці в найбільших містах України

Українці в Польщі можуть отримати документ, що дозволяє подорожувати ЄС

Український електронний підпис пройшов тест на відповідність стандартам ЄС: що це дасть громадянам

22 июля 2022

IT-школи, які є резидентами Дія.City, не будуть сплачувати ПДВ – Мінцифри

У Києві шахраї привласнили нерухомість померлих на 5,8 млн гривень

Кабмін встановив ціни на газ до весни наступного року і обмежив споживання

Як зростуть ціни в Україні після підвищення курсу долара на 25%: прогноз НБУ

18 июля 2022

З'явилася ще одна виплата для українців. Хто і скільки зможе отримати

Яворівський пиріг, різдвяну звізду та сахновщинський коровай визнали нематеріальною культурною спадщиною України

Также в разделе

"Я позбавлю українського бомжару його поясів": Ф'юрі назвав умову для проведення бою з Усиком

— 21 августа 2022 —

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що готовий провести поєдинок з володарем титулів WBA, WBO та IBF Олександром Усиком.

Читать далее ⇒

Всесвітні ігри-2022: Україна здобула рекордну кількість медалей та посіла третє місце

— 18 июля 2022 —

На Всесвітніх іграх-2022 Україна показала свій найкращий результат в історії та посіла третє місце у медальному заліку. Про це повідомляє пресслужба офіційного сайту змагань.

Читать далее ⇒

"Шахтер" назначил Йовичевича главным тренером

— 14 июля 2022 —

Новым наставником донецкого "Шахтера" прогнозируемо стал бывший главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич.

Читать далее ⇒

"Шахтер" объявил об отставке главного тренера Роберто Де Дзерби

— 11 июля 2022 —

Донецкий футбольный клуб "Шахтер" объявил о завершении сотрудничества с Роберто Де Дзерби. Об этом сообщается на официальном сайте клуба 11 июля.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Українськи клуби дізналися своїх суперників на групових етапах»

Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) дізнався суперників по груповому етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Жеребкування відбулося 25 серпня ввечері у штаб-квартирі УЄФА у Ньоні.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Загарбники вкотре обстріляли Слов'янськ: мер закликає жителів евакуюватися

Росіяни завдали ударів по Слов'янську: постраждав автовокзал

В Україні оновили перелік громад в окупації та зонах бойових дій

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Українські аграрії зібрали понад 25 млн тонн зерна нового врожаю

Обов'язкову евакуацію можуть провести ще у трьох областях - Верещук

Україна отримала першу партію листів від бійців у російському полоні

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Скільки кримінальних проваджень заведено на колаборантів: відповідь Національної поліції

У Києві шахраї привласнили нерухомість померлих на 5,8 млн гривень

Реклама наркотиків на будинках: що придумали у Верховній Раді

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Ціни на газ у Європі перевалили за 3500 доларів за тисячу кубометрів

Реальные зарплаты украинцев сократятся на 27% - НБУ

Агентство S&P знизило рейтинг України до переддефолтного

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

26 августа 2022

Загарбники вкотре обстріляли Слов'янськ: мер закликає жителів евакуюватися

Українські аграрії зібрали понад 25 млн тонн зерна нового врожаю

Українськи клуби дізналися своїх суперників на групових етапах

Обов'язкову евакуацію можуть провести ще у трьох областях - Верещук

Україна отримала першу партію листів від бійців у російському полоні

Ціни на газ у Європі перевалили за 3500 доларів за тисячу кубометрів

21 августа 2022

Гудок поїзда і набат дзвонів. Українців попередили про появу нових сигналів тривоги на випадок радіаційної та хімічної небезпеки

"Еженедельное количество больных увеличивается на 40%": врач-эпидемиолог рассказала о ситуации с COVID-19 в Украине

Умови угоди про асоціацію з ЄС виконано уже на 70%

Чехи надсилають на підтримку України по 1968 крон

"Я позбавлю українського бомжару його поясів": Ф'юрі назвав умову для проведення бою з Усиком

Скільки кримінальних проваджень заведено на колаборантів: відповідь Національної поліції

4 августа 2022

Мінцифри планує підключити інтернет у всі школи з бомбосховищами до 1 вересня

Над окупованим Святогірськом нацгвардійці підняли прапор України

Зі шкільної програми приберуть не всіх російських письменників - МОН

Блокування постів у Facebook за "русню". Мінцифри веде переговори з компанією Meta

Депутати пропонують звільнити від податку на нерухомість власників знищеного чи пошкодженого майна

30 июля 2022

Реальные зарплаты украинцев сократятся на 27% - НБУ

Агентство S&P знизило рейтинг України до переддефолтного

Жодних підстав для паніки. Голова Ради НБУ пояснив заборону обмінникам виставляти курси

НБУ назвав найпоширеніші гривневі банкноти. В рейтингу змінився лідер

Росіяни завдали ударів по Слов'янську: постраждав автовокзал

23 июля 2022

Понад 60 охочих на одну вакансію: дані про ринок праці в найбільших містах України

Українці в Польщі можуть отримати документ, що дозволяє подорожувати ЄС

Український електронний підпис пройшов тест на відповідність стандартам ЄС: що це дасть громадянам

22 июля 2022

IT-школи, які є резидентами Дія.City, не будуть сплачувати ПДВ – Мінцифри

У Києві шахраї привласнили нерухомість померлих на 5,8 млн гривень

Кабмін встановив ціни на газ до весни наступного року і обмежив споживання

Як зростуть ціни в Україні після підвищення курсу долара на 25%: прогноз НБУ

18 июля 2022

З'явилася ще одна виплата для українців. Хто і скільки зможе отримати

Яворівський пиріг, різдвяну звізду та сахновщинський коровай визнали нематеріальною культурною спадщиною України

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top