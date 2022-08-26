|26 августа 2022
|Просмотров: 78
|
Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) дізнався суперників по груповому етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Жеребкування відбулося 25 серпня ввечері у штаб-квартирі УЄФА у Ньоні.
"Шахтар" потрапив до групи F, де його суперниками буде чинний володар трофею мадридський "Реал", німецький РБ "Лейпциг" та шотландський "Селтік".
Ще два українські клуби, "Динамо" (Київ) та "Дніпро-1" (Дніпро), дізналися своїх суперників по групових етапах Ліги Європи та Ліги Конференцій. Жеребкування відбулося 26 серпня у штаб-квартирі УЄФА у Ньоні.
Так, "Динамо" за підсумками жеребкування потрапило до групи B. Там команда Мірчі Луческу зіграє з "Ренном", а також із "Фенербахче", який раніше кияни вже обігравали у кваліфікації до Ліги чемпіонів. Останнім суперником "Динамо" став "АЕК Ларнака", який вибив із Ліги Європи "Дніпро-1".
Дніпровський клуб у своєму першому євросезоні потрапив до Ліги Конференцій. Дніпряни зіграють у групі E, де їхніми суперниками стануть нідерландський АЗ, "Аполлон" та "Вадуц".
26 августа 2022
• Загарбники вкотре обстріляли Слов'янськ: мер закликає жителів евакуюватися
• Українські аграрії зібрали понад 25 млн тонн зерна нового врожаю
• Українськи клуби дізналися своїх суперників на групових етапах
• Обов'язкову евакуацію можуть провести ще у трьох областях - Верещук
• Україна отримала першу партію листів від бійців у російському полоні
• Ціни на газ у Європі перевалили за 3500 доларів за тисячу кубометрів
21 августа 2022
• Гудок поїзда і набат дзвонів. Українців попередили про появу нових сигналів тривоги на випадок радіаційної та хімічної небезпеки
• "Еженедельное количество больных увеличивается на 40%": врач-эпидемиолог рассказала о ситуации с COVID-19 в Украине
• Умови угоди про асоціацію з ЄС виконано уже на 70%
• Чехи надсилають на підтримку України по 1968 крон
• "Я позбавлю українського бомжару його поясів": Ф'юрі назвав умову для проведення бою з Усиком
• Скільки кримінальних проваджень заведено на колаборантів: відповідь Національної поліції
4 августа 2022
• Мінцифри планує підключити інтернет у всі школи з бомбосховищами до 1 вересня
• Над окупованим Святогірськом нацгвардійці підняли прапор України
• Зі шкільної програми приберуть не всіх російських письменників - МОН
• Блокування постів у Facebook за "русню". Мінцифри веде переговори з компанією Meta
• Депутати пропонують звільнити від податку на нерухомість власників знищеного чи пошкодженого майна
30 июля 2022
• Реальные зарплаты украинцев сократятся на 27% - НБУ
• Агентство S&P знизило рейтинг України до переддефолтного
• Жодних підстав для паніки. Голова Ради НБУ пояснив заборону обмінникам виставляти курси
• НБУ назвав найпоширеніші гривневі банкноти. В рейтингу змінився лідер
• Росіяни завдали ударів по Слов'янську: постраждав автовокзал
23 июля 2022
• Понад 60 охочих на одну вакансію: дані про ринок праці в найбільших містах України
• Українці в Польщі можуть отримати документ, що дозволяє подорожувати ЄС
• Український електронний підпис пройшов тест на відповідність стандартам ЄС: що це дасть громадянам
22 июля 2022
• IT-школи, які є резидентами Дія.City, не будуть сплачувати ПДВ – Мінцифри
• У Києві шахраї привласнили нерухомість померлих на 5,8 млн гривень
• Кабмін встановив ціни на газ до весни наступного року і обмежив споживання
• Як зростуть ціни в Україні після підвищення курсу долара на 25%: прогноз НБУ
18 июля 2022
• З'явилася ще одна виплата для українців. Хто і скільки зможе отримати
• Яворівський пиріг, різдвяну звізду та сахновщинський коровай визнали нематеріальною культурною спадщиною України
— 21 августа 2022 —
Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що готовий провести поєдинок з володарем титулів WBA, WBO та IBF Олександром Усиком.
— 18 июля 2022 —
На Всесвітніх іграх-2022 Україна показала свій найкращий результат в історії та посіла третє місце у медальному заліку. Про це повідомляє пресслужба офіційного сайту змагань.
— 14 июля 2022 —
Новым наставником донецкого "Шахтера" прогнозируемо стал бывший главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич.
— 11 июля 2022 —
Донецкий футбольный клуб "Шахтер" объявил о завершении сотрудничества с Роберто Де Дзерби. Об этом сообщается на официальном сайте клуба 11 июля.
Приветствую, гость! Вход
26 августа 2022
• Загарбники вкотре обстріляли Слов'янськ: мер закликає жителів евакуюватися
• Українські аграрії зібрали понад 25 млн тонн зерна нового врожаю
• Українськи клуби дізналися своїх суперників на групових етапах
• Обов'язкову евакуацію можуть провести ще у трьох областях - Верещук
• Україна отримала першу партію листів від бійців у російському полоні
• Ціни на газ у Європі перевалили за 3500 доларів за тисячу кубометрів
21 августа 2022
• Гудок поїзда і набат дзвонів. Українців попередили про появу нових сигналів тривоги на випадок радіаційної та хімічної небезпеки
• "Еженедельное количество больных увеличивается на 40%": врач-эпидемиолог рассказала о ситуации с COVID-19 в Украине
• Умови угоди про асоціацію з ЄС виконано уже на 70%
• Чехи надсилають на підтримку України по 1968 крон
• "Я позбавлю українського бомжару його поясів": Ф'юрі назвав умову для проведення бою з Усиком
• Скільки кримінальних проваджень заведено на колаборантів: відповідь Національної поліції
4 августа 2022
• Мінцифри планує підключити інтернет у всі школи з бомбосховищами до 1 вересня
• Над окупованим Святогірськом нацгвардійці підняли прапор України
• Зі шкільної програми приберуть не всіх російських письменників - МОН
• Блокування постів у Facebook за "русню". Мінцифри веде переговори з компанією Meta
• Депутати пропонують звільнити від податку на нерухомість власників знищеного чи пошкодженого майна
30 июля 2022
• Реальные зарплаты украинцев сократятся на 27% - НБУ
• Агентство S&P знизило рейтинг України до переддефолтного
• Жодних підстав для паніки. Голова Ради НБУ пояснив заборону обмінникам виставляти курси
• НБУ назвав найпоширеніші гривневі банкноти. В рейтингу змінився лідер
• Росіяни завдали ударів по Слов'янську: постраждав автовокзал
23 июля 2022
• Понад 60 охочих на одну вакансію: дані про ринок праці в найбільших містах України
• Українці в Польщі можуть отримати документ, що дозволяє подорожувати ЄС
• Український електронний підпис пройшов тест на відповідність стандартам ЄС: що це дасть громадянам
22 июля 2022
• IT-школи, які є резидентами Дія.City, не будуть сплачувати ПДВ – Мінцифри
• У Києві шахраї привласнили нерухомість померлих на 5,8 млн гривень
• Кабмін встановив ціни на газ до весни наступного року і обмежив споживання
• Як зростуть ціни в Україні після підвищення курсу долара на 25%: прогноз НБУ
18 июля 2022
• З'явилася ще одна виплата для українців. Хто і скільки зможе отримати
• Яворівський пиріг, різдвяну звізду та сахновщинський коровай визнали нематеріальною культурною спадщиною України
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Українськи клуби дізналися своїх суперників на групових етапах»
Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) дізнався суперників по груповому етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Жеребкування відбулося 25 серпня ввечері у штаб-квартирі УЄФА у Ньоні.