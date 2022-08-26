Українськи клуби дізналися своїх суперників на групових етапах

Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) дізнався суперників по груповому етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Жеребкування відбулося 25 серпня ввечері у штаб-квартирі УЄФА у Ньоні.

"Шахтар" потрапив до групи F, де його суперниками буде чинний володар трофею мадридський "Реал", німецький РБ "Лейпциг" та шотландський "Селтік".

Ще два українські клуби, "Динамо" (Київ) та "Дніпро-1" (Дніпро), дізналися своїх суперників по групових етапах Ліги Європи та Ліги Конференцій. Жеребкування відбулося 26 серпня у штаб-квартирі УЄФА у Ньоні.

Так, "Динамо" за підсумками жеребкування потрапило до групи B. Там команда Мірчі Луческу зіграє з "Ренном", а також із "Фенербахче", який раніше кияни вже обігравали у кваліфікації до Ліги чемпіонів. Останнім суперником "Динамо" став "АЕК Ларнака", який вибив із Ліги Європи "Дніпро-1".

Дніпровський клуб у своєму першому євросезоні потрапив до Ліги Конференцій. Дніпряни зіграють у групі E, де їхніми суперниками стануть нідерландський АЗ, "Аполлон" та "Вадуц".