Украина подала заявку на проведение Чемпионата мира по футболу 2030

|5 октября 2022
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Украина присоединилась к Испании и Португалии в их заявлении на проведение Чемпионата мира по футболу 2030 года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.
Федерации футбола Португалии и Королевская федерация футбола Испании присоединили Украину к заявке на проведение Чемпионата Мира-2030. УЕФА со своей стороны сразу выразил поддержку.
"Пример упорства и стойкости украинского народа вдохновляет, поэтому данная инициатива направлена на осуществление вклада в восстановление страны в период восстановления благодаря силе футбола", - пишет пресс-служба.
Условия участия Украины в заявке будут обсуждены в будущем.
"Отныне в Координационный комитет по подготовке заявки на проведение Чемпионата Мира-2030 во главе с Антонио Ларанхо будут входить и представители украинской стороны", - сообщает Украинская ассоциация футбола.
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Украина присоединилась к Испании и Португалии в их заявлении на проведение Чемпионата мира по футболу 2030 года.