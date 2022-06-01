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Бездумная исполнительность

Российские войска нанесли ракетный удар по Славянску: есть погибшие и раненые
31 мая 2022 Просмотров: 14 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Российские оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Славянску Донецкой области. В результате по меньшей мере три человека погибли, а еще шестеро ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Facebook.

"По меньшей мере три человека погибли, шестеро ранены в результате ракетного удара, нанесенного россиянами ночью по Славянску. Пострадала школа и по меньшей мере семь многоэтажек", - написал Кириленко.

По его словам, сейчас проводятся спасательные работы. О точном количестве жертв и пострадавших можно будет говорить уже по их завершению.

"Этот авиаудар - очередное преступление российских оккупационных войск на нашей земле, жертвой которого являются гражданские люди. В очередной раз повторяю, что безопасных мест на Донетчине нет, поэтому снова призываю: Эвакуируйтесь - сохраните свои жизни. Путин ведет войну на уничтожение украинцев", - отметил Кириленко.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Российские войска нанесли ракетный удар по Славянску: есть погибшие и раненые»

Российские оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Славянску Донецкой области. В результате по меньшей мере три человека погибли, а еще шестеро ранены.

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