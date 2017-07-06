Славянским краеведческим музеем теперь руководит заслуженный работник культуры

О том, что ей присвоено звание «Заслуженный работник культуры» Лилия Зандер узнала 25 июня. Рассказывает, что ей позвонила директор центральной библиотеки Лариса Мамедова и поздравила с праздником. «Я подумала - с Днем Конституции. Но оказалось, повод был другой», - говорит директор краеведческого музея.

В музей Лилия Зандер пришла в 1984 году - на должность научного сотрудника. Осмотревшись на новом месте, занялась фондами - хотелось все систематизировать и навести идеальный порядок. Руководство учреждения отметило рвение молодой специалистки. Уже через год ее назначили главным хранителем фондов. В 1990 году Лилия Яковлевна заняла пост директора краеведческого музея Славянска.

- В музее я работаю 33 года. Пожалуй, сегодня являюсь самым опытным работником культуры в городе, - рассказывает директор учреждения.

Стоит добавить - и самым титулованным. Ведь больше заслуженных работников культуры в Славянске пока нет. Лилия Зандер добавляет, что есть заслуженный работник искусств. Это звание годом ранее получил руководитель образцового ансамбля танца «Родничок» Владимир Котов.

Славянский краеведческий музей был образован в 1970 году. Но для посетителей он открылся в 1974-м - понадобилось время для создания музейных фондов. Сегодня они насчитывают 26,5 тыс. экспонатов. Сотрудники привозят их из археологических экспедиций, часть предметов дарят местные жители или предприятия. Наиболее ценным подарком последних лет стал скифский меч, датированный V веком до нашей эры. Его в январе нынешнего года подарил музею местный краевед, пожелавший остаться неизвестным. Более того, нашлись меценаты, которые оплатили реставрацию уникального меча в столичном институте.

Самым ценным экспонатом Лилия Зандер называет «Водолей» - бронзовый кувшин XIII века. В 1970-х годах его нашли на своем огороде жители Славянского района. Чуть позже сотрудники музея за свои деньги выкупили реликвию.

Имеются в музее керамические работы Максименко, картины Кончаловского. Да и масса менее знаменитых шедевров, которые, к сожалению, скрыты от посетителей.

- Периодически мы выставляем их. Но сделать постоянную экспозицию не имеем возможности - просто нет места, - сетует Лилия Зандер.

Отсутствие просторного помещения - главная боль славянских краеведов. Музей расположен в купеческом особняке постройки конца XIX века. Из этого здания он давно вырос. Но альтернативы ему пока не нашли. Вопрос с передачей музею «Виллы «Мария» продвигается вяло, несмотря на то, что в городе создана специальная комиссия по возвращению памятника архитектуры в коммунальную собственность громады.

Сейчас местный музей имеет 4 категорию. Подняться выше не позволяет количество посещений. Для следующей «ступеньки» их должно быть не менее 50 тыс. в год. Пока же получается собрать до 20 тыс. посетителей.

- Мы ощущаем интерес людей, когда они имеют возможность увидеть что-нибудь из закрытых фондов. На себе прочувствовали, как славянцы дорожат историей родного города. Когда удалось вернуть стоявшие у входа пушки - их взяли боевики во время оккупации - горожане приходили удостоверится, что они наконец-то на месте. Говорили, что без них чувствовали себя неуютно, - вспоминает директор.

Пушки времен Второй мировой войны похитили террористы 5 мая 2014 года. Установили их на одной из баррикад, использовали в пропагандистских роликах. А потом - бросили при отступлении. В качестве трофеев раритет подобрали бойцы ВСУ. Музейным работникам и волонтерам потребовалось ровно два года, чтобы вернуть их обратно.

- Если бы помещения позволяли, мы бы расширили стенды, рассказывающие о новейшей военной истории Славянска. Смогли бы оборудовать выставочные залы, продемонстрировать археологические находки. У нас богатейшие коллекции нумизматики. Нам есть, что показать людям, нам есть на чем воспитывать любовь к родному краю. Ведь, как показали события последних лет, главное - чтобы люди помнили и знали свою историю, - говорит заслуженный работник культуры Лилия Зандер.