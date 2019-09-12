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Фотофакт

Славянск праздничный

Литва-Украина - 0:3: победа на классе

Алексей Журавлев
12 сентября 2019 Просмотров: 75 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Национальная сборная Украины одержала очередную уже 4-ю по счету победу подряд в отборочном цикле Евро-2020. 7 сентября подопечные Андрея Шевченко в Вильнюсе без проблем разобрались со сборной Литвы.

Комфортное преимущество в счете украинцы получили уже по итогам половины первого тайма, когда отличились Александр Зинченко (7-я минута) и Марлос (27). Третий гол в ворота литовской сборной, который забил Руслан Малиновский (62) окончательно снял все вопросы относительно победителя встречи. Сборная Украины на классе выиграла матч и сохранила лидерство в группе В.

Впереди команду Шевченко ожидают еще три поединка квалификации: домашние игры с Литвой (11 октября) и Португалией (14 октября) и гостевой поединок с Сербией (17 ноября).

Стоит добавить, что 10 сентября в Днепре сборная Украины сыграла вничью с Нигерией (2:2) в контрольном матче. После провальной первой половины встречи (0:2), украинцы совершили камбэк после голов Зинченко (78) и Яремчука (80).

Группа В

7 сентября

Литва – Украина – 0:3

Сербия – Португалия -2:4

10 сентября

Литва – Португалия – 1:5

Люксембург – Сербия – 1:3

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Комментарии к статье «Литва-Украина - 0:3: победа на классе»

Национальная сборная Украины одержала очередную уже 4-ю по счету победу подряд в отборочном цикле Евро-2020. 7 сентября подопечные Андрея Шевченко в Вильнюсе без проблем разобрались со сборной Литвы.

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