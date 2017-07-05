Цветы и медали - в зал заседаний

Аппаратное совещание 4 июля в виду отсутствия мэра вел его заместитель Дмитрий Диденко. Началось оно с поздравительной части.

Директора Славянского краеведческого музея Лилию Зандер поздравили с присвоением ей звания заслуженного работника культуры. Отметим, что на сегодняшний день она является единственным жителем города, имеющим такое отличие. В конце 1990 годов звание заслуженного деятеля культуры было присвоено руководителю Святогорского историко-архитектурного заповедника Владимиру Дедову.

Еще одним поводом для поздравлений стало вручение медалей «Мать-героиня» троим жительницам Славянска. Кроме правительственных наград, цветы и подарки от городского совета получили Елена Величко, родившая и воспитавшая восьмерых детей, а также Анжелика Дианова и Яна Мизенко (на фото), у каждой из которых по шестеро ребятишек.