|5 июля 2017
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Аппаратное совещание 4 июля в виду отсутствия мэра вел его заместитель Дмитрий Диденко. Началось оно с поздравительной части.
Директора Славянского краеведческого музея Лилию Зандер поздравили с присвоением ей звания заслуженного работника культуры. Отметим, что на сегодняшний день она является единственным жителем города, имеющим такое отличие. В конце 1990 годов звание заслуженного деятеля культуры было присвоено руководителю Святогорского историко-архитектурного заповедника Владимиру Дедову.
Еще одним поводом для поздравлений стало вручение медалей «Мать-героиня» троим жительницам Славянска. Кроме правительственных наград, цветы и подарки от городского совета получили Елена Величко, родившая и воспитавшая восьмерых детей, а также Анжелика Дианова и Яна Мизенко (на фото), у каждой из которых по шестеро ребятишек.
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• Допороговый нужник или золотой унитаз: в Шелковичном парке построят уличный туалет
• Какие собаки кусают славянцев
• Справки переселенцам не выдают: виноваты хакеры
• Домовладение домостроению рознь
• Кто и почему остался без воды на этой неделе
• Цветы и медали - в зал заседаний
4 июля 2017
• Волевая победа ФК «Славянск» и дерби лидеров на синтетике
• План спасения «Дзевульского и Лянге»
• Дорогая история Славянщины и «Донецкий куркуль» - что принимали депутаты Славянского райсовета
• В сквере «Мечта» вандалы повредили новую фотозону
• Кубок конфедераций: у Германии - «золото», Чили досталось - «серебро», Португалия получила «бронзу»
• Руденко с травмой шеи провел с Поветкиным 12 раундов в ринге
30 июня 2017
• В карьере на Артема опять появилось сточное озеро
• На Артема с 9 этажа упала женщина
• Горожане строят в сквере «Мечта» площадку для выгула собак
• В Славянске болеют сальмонеллезом почти в два раза чаще, чем в других городах области
• Жукова – Железнодорожный – Мостовой: история одного переулка
• Как правильно выбрать подушку
29 июня 2017
• Общественные туалеты в Славянске строить не будут
• Тарифы на воду пока не поднимут, а проверки предпринимателей грядут
• В Славянске обсудили информационную составляющую гибридной войны
• Социальная реклама и конкурс мини-проектов: о чем мэр Славянска говорил с молодежью
• Славянцам рассказали, чем «кормят» зрителей украинские телеканалы
• День молодежи по-славянски: концерт, фестиваль и дискотека
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Комментарии к статье «Цветы и медали - в зал заседаний»
Аппаратное совещание 4 июля в виду отсутствия мэра вел его заместитель Дмитрий Диденко. Началось оно с поздравительной части.