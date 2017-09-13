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Фотофакт

Праздник в иллюстрациях

Учиться по-новому: пять шагов реформы образования

Светлана Вьюниченко
13 сентября 2017 Просмотров: 76 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В новом политическом сезоне Верховная Рада дала старт реформированию украинской школы. 5 сентября народные избранники наконец приняли законопроект «Об образовании». Его стоимость составит 87 млрд грн.

Годы учебы: плюс 1

Одним из основных нововведений стало возвращение 12-летки. Однако этот пункт коснется лишь тех детей, которые пойдут в школу с 2018 года. Нынешние ученики продолжат обучение на 11-летней основе. Согласно реформе, среднее образование разделят на 3 этапа. 1-4 классы - начальная школа. 5-9 классы - базовая школа, ее теперь будут называть гимназией. 10-12 классы - профильная школа.

Профильное обучение можно будет получить в лицее, колледже или училище. Для того, чтобы продолжить обучение в лицее, школьники должны будут сдать прототип ВНО. 

По сути, 12-й класс станет первым курсом вуза. А бакалаврат к тому времени сократят до 3 лет. 

Закон дает право отдавать ребенка в школу как с 6-ти, так и с 7 лет. 

Предметы: сокращаем за счет интегрирования

Изменения затронут и программу обучения. Количество предметов станет меньше за счет интегрирования. Так, например, предполагается объединить химию, биологию и физику в естественные науки. А историю Украины изучать в курсе всемирной истории. Эксперименты в этом направлении обещают начать в старших классах уже в следующем учебном году. Кроме того, задачей школы будет воспитание компетентности. То есть, ученик должен не просто заучить отдельные факты, но и уметь правильно их применять. Например, компетентность в естественных науках предполагает научное понимание природы и современных технологий, способность формулировать гипотезы, собирать данные, анализировать результат. Всего таких «компетентностей» будет 10. 

Школа: равенство и свобода

Реформа предоставляет школам большую автономию в распоряжении финансовыми ресурсами и формировании учебного процесса. Меняется роль учителя - педагог сможет сам распределять количество часов между темами, самостоятельно выбирать программу обучения. Главное, чтобы результат его работы соответствовал государственным стандартам образования. 

Директора будут избираться по конкурсу и не смогут возглавлять одну школу более 12 лет. При этом директор сможет сам формировать команду - завучей и педсостав. 

Органы местного самоуправления перестанут быть дополнительными контролерами школ. Их функция сведется к обеспечению условий обучения. Отделы образования лишат контроля над работой учителя, а качеством процесса преподавания займется независимая от местных властей структура -  Государственная служба качества образования. Также предполагают отменить аттестацию школ, дискредитированную коррупцией. 

Все средние школы станут гимназиями, а старшие - лицеями. Это, по мнению авторов реформы, ликвидирует злоупотребление статусом, когда в обычной школе, переименованной в гимназию, остается прежний уровень преподавания. Кроме того, переименование уберет социальное расслоение между общеобразовательными учебными заведениями. 

Язык обучения: украинский для всех, кроме малышей

В языковом вопросе министерство решило не изобретать велосипед, а использовать европейский опыт, где в младшей школе образование может вестись на языке нацменьшинств. Таким образом, русский (и другие языки обучения) будут возможны в дошкольном образовании и младших классах. При этом изучение украинского языка как отдельного предмета все равно является обязательным. 

С 5 класса дети будут учиться на государственном языке, а язык национального меньшинства изучать как отдельную дисциплину (в нашем регионе норма действует для русскоязычных школ). Если язык нацменьшинства относится к языкам Европейского Союза, то на нем возможно преподавание одной или нескольких дисциплин.

Для детей, которые сейчас учатся в русских школах или классах (и классах, преподающих на любом другом языке, кроме украинского), предусмотрен переходный период до 1 сентября 2020 года. Количество предметов, которые преподаются на украинском языке, будет увеличиваться в каждом семестре, и с 2020 года обучение будет вестись на государственном языке. 

Финансовый вопрос: зарплату поднимут, но не сразу

Зарплата учителя после вступление в действие реформы должна составлять не менее 4 прожиточных минимумов. Сейчас это 6736 грн. Но не стоит ожидать эту сумму сразу: повышение будет происходить постепенно до 2021 года. 

Также учителя должны получить доступ к инструментам повышения квалификации. Будет введено добровольное независимое оценивание педагогов. Кроме знания предмета преподавания, здесь учтут и педагогические практики. Учителя, прошедшие подобную аттестацию, получат 10-20-процентную прибавку к зарплате.

А вот курсы повышения квалификации станут обязательными. За 5 лет их придется набрать не менее 150 часов. Но теперь учитель имеет право сам выбирать, где и когда он будет это делать. Государство обязуется оплачивать повышение квалификации.

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Комментарии к статье «Учиться по-новому: пять шагов реформы образования»

В новом политическом сезоне Верховная Рада дала старт реформированию украинской школы. 5 сентября народные избранники наконец приняли законопроект «Об образовании». Его стоимость составит 87 млрд грн.

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